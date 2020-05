Basisscholen, bibliotheken en kappers zijn weer open. Zo gaat dat eraan toe

Vandaag openen kappers, bibliotheken, zwembaden en basisscholen weer de deuren. Onze verslaggevers kijken mee hoe dat eraan toegaat. ‘Voor de quarantaine konden de leerlingen heel goed voorlezen, nu liep het in de soep.’

Na een periode van twee maanden beginnen de lessen op de basisscholen weer, met de helft van de leerlingen. Hoe scholen dat invullen, mogen ze zelf bepalen. De meeste kiezen voor hele dagen met de helft van de klas, sommige laten de leerlingen een halve dag komen. Vanochtend heette onderwijsminister Arie Slob de eerste leerlingen van een basisschool in Zwolle welkom.

Verslaggever Kaya Bouma ging vanochtend langs bij groep 8 van basisschool De Buikslotermeer in Amsterdam-Noord. Hier start leerkracht Floris ter Veen met de helft van de klas. Vandaag laat hij de moeilijkste helft van de klas komen, zodat deze leerlingen deze week in elk geval drie keer naar school kunnen.

Ter Veen vreesde dat de kinderen tijdens de quarantaine een leerachterstand zouden oplopen. Na acht weken quarantaine lijkt die vrees terecht, volgens Bouma. ‘Dat viel net op bij technisch lezen, waarbij ze een tekst samen tegelijkertijd hardop voorlezen. Voor de quarantaine konden de leerlingen dat heel goed, nu liep het in de soep. Ook het beste meisje van de klas, die een beetje een voortrekkersrol heeft, las zacht en onzeker.’

Vanaf nu zal de focus op lezen en rekenen liggen en zal er minder aandacht worden besteed aan andere vakken. Het schoolbestuur Innoord, waar De Buikslotermeer onder valt, is bezig om zomerscholen op te zetten. Hier kunnen kinderen met een grote leerachterstand komende zomer op vrijwillige basis naartoe.

De leerlingen zelf zijn ontzettend blij om weer op school te zijn. ‘Ze straalden helemaal.’ Het brengen en ophalen gaat nu met tijdslots en de ouders zetten hun kinderen af aan de rand van het schoolplein. ‘Een moeder filmde haar dochter die weer naar school ging. Het is toch heel bijzonder.’

Bij de kapper in Haarlem

Contactberoepen gaan ook weer van start: de eerste kapperszaken ontvingen al vlak na middernacht klanten. Een mondkapje dragen mag, maar is niet verplicht. Knippen kan alleen op afspraak, er moet 1,5 meter ruimte tussen de klanten zijn en de klant mag geen coronaklachten hebben.

Hoe ziet dit eruit in de praktijk? Verslaggever Sander van Walsum was bij Kinki Kappers in Haarlem. De kapperszaak zag er ondanks de voorzorgsmaatregelen rustig en normaal uit. ‘De maatregelen die zijn genomen, zoals handpompjes en plastic hoezen tussen de stoelen en wasbakken, zijn niet al te grimmig. En de stoelen worden na iedere knipbeurt schoongemaakt.’

In de zaak zelf is het rustig, maar de kapper is al wel twee maanden volgeboekt. ‘De website ontplofte vrijdag, toen mensen weer afspraken konden maken.’ Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, zijn de openingstijden verruimd en werken de kappers in ploegendiensten.

Klanten in de stoel bij kapper Amsterdam Dandy in Haarlem. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De kappers zijn blij dat ze weer open kunnen. Maar de bedrijfsleider voelde zich ook tijdens de quarantaine gesteund door de overheid. Ze kon aanspraak maken op de staatssteun voor het bedrijf, de vaste lasten betalen en haar personeel doorbetalen. ‘Dat gaf een enorme rust.’

De klanten zijn uiteraard ook dolgelukkig. In eerste instantie zijn de mensen aan de beurt die al een afspraak hadden staan in maart of april. ‘Mensen zijn natuurlijk blij dat ze de knipbeurt krijgen die ze sinds maart hebben moeten uitstellen. Maar het is ook een terugkeer naar een bestaan dat niet wordt beheerst door corona: mensen hebben hun kinderen naar school gebracht en gaan dan naar de kapper. Het normale leven keert langzaam terug.’

Meeste zwembaden zijn nog dicht

Verslaggever Irene de Zwaan nam een kijkje bij zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar, waar sinds vandaag weer mag worden gezwommen. De Hoornse Vaart, een van de grootste zwembaden van Nederland, vormt eerder de uitzondering dan de regel. De meeste zwembaden zijn nog dicht omdat het veel tijd kost om ze klaar te maken en het protocol uit te voeren.

Vorige week bracht de Koninklijke Nederlandse Zwembond een protocol naar buiten om de zwembaden coronaproof te maken. ‘Marcel Ruitenberg, de manager, heeft het hele weekend doorgewerkt. Ze wilden heel graag weer open’, zegt De Zwaan.

Nu zijn de douches afgeplakt en moeten mensen hun zwemkleding thuis al aantrekken. De kleedruimtes zijn nog niet dicht, maar het is de bedoeling dat de bezoekers hier zo min mogelijk tijd doorbrengen. Na het zwemmen mogen ze zich snel omkleden. Ook zijn de chloorwaardes van het water opgehoogd: premier Rutte zei vorige week op de persconferentie dat het coronavirus niet is opgewassen tegen chloor.

Overigens zijn lang niet alle baden open. Er wordt nu voornamelijk in het sportbad gezwommen. ‘Daar is het ook makkelijker om te handhaven. De banen worden gescheiden door dobbers en mensen moeten zo zwemmen dat ze elkaar niet passeren.’ Het was rustig in het zwembad vanochtend: ongeveer twintig mensen trokken baantjes. Vandaag beginnen ook de zwemlessen weer, hoewel die zoveel mogelijk op het droge zullen plaatsvinden. ‘Het wordt ook lastig omdat de zwemleraar de kinderen niet meer mag aanaken.’

Dit is nog maar het begin. ‘Marcel Ruitenberg noemde het fase één. Fase twee is straks wanneer het recreatief zwemmen weer begint. Dat wordt nog een hele uitdaging, met zoveel mensen.’

In Utrecht kunnen bezoekers nu alsnog de nieuwe bieb zien

In Utrecht is verslaggever Charlotte Huisman bij de openbare bibliotheek op de Neude. Voor deze bibliotheek is het extra bijzonder dat ze vandaag weer opengaat. De bibliotheek betrok namelijk begin dit jaar een nieuwe locatie, in het oude monumentale postkantoor in het centrum van Utrecht. Op 13 maart zou de feestelijke opening zijn – de dag nadat evenementen met meer dan honderd man werden afgelast.

Nu gaat de bibliotheek gefaseerd open. Huisman: ‘Er stonden lange rijen, vooraf moesten mensen reserveren. Dat gaat online.’ Bezoekers worden ingedeeld in tijdslots van een half uur. Ze moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren. Er mogen maximaal zestig mensen tegelijk in het gebouw zijn. ‘Soms zijn de doorgangen smal, maar mensen geven elkaar de ruimte.’

De studiezalen zijn nog gesloten. Mensen zijn bovenal blij dat ze weer boeken kunnen lenen en de nieuwe bibliotheek kunnen bekijken. Overigens zijn nog niet alle bibliotheken in het land open: sommige hebben meer tijd nodig om zich voor te bereiden.