Basisbeurs keert terug, maar wel lager dan voorheen

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld ANP

Met dit voorstel komt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) vrijdag naar de ministerraad. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover door het AD, maar het ministerie wil niet inhoudelijk reageren. De bewindsman heeft ook andere opties laten berekenen. Als het kabinet akkoord gaat, wil hij die varianten in een wetgevingsoverleg op 4 april met de Tweede Kamer bespreken. Het afschaffen van het leenstelsel vergt een wetswijziging en kan daarom pas volgend jaar ingaan.

Studenten van wie de ouders een laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor een aanvullende beurs van maximaal 419 euro. Om het volledige bedrag te krijgen, moet het inkomen van de ouders dan 34.600 euro of minder zijn. Boven de inkomensgrens van 53.900 euro wordt geen aanvullende beurs uitgekeerd.

Herinvoering

Met de herinvoering van de basisbeurs keert het kabinet in grote lijnen terug naar de situatie die bestond voor 2015. Het kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) voerde met steun van D66 en GroenLinks het leenstelsel in. Dit stelsel zou ‘socialer’ zijn, omdat studenten met goed verdienende ouders niet langer ‘gratis’ geld zouden krijgen. De uitgespaarde miljarden wilde het toenmalige kabinet investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Al snel bleek dat veel meer werd geleend dan verwacht en klonken waarschuwingen over oplopende schulden. Om hieraan tegemoet te komen, is in het regeerakkoord afgesproken dat 1 miljard euro wordt vrijgemaakt voor compensatie. In de plannen komt dit neer op 359 euro per studiejaar voor afgestudeerde studenten. Uitgaande van vier studiejaren is het totaalbedrag aan compensatie dan 1.436 euro.

Vicevoorzitter Joshua de Roos van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is niet blij met de voornemens van de minister. ‘Als de geruchten waar zijn, schrik ik daarvan. De basisbeurs zou lager zijn dan die uit 2014 (286 euro, red.), terwijl huren en energieprijzen zijn gestegen en het collegegeld is verhoogd. Ook de compensatie voor de pechgeneratie is onder de maat.’

Die compensatie voor de ‘pechgeneratie’ (de afgelopen jaargangen van studenten die onder het leenstelsel vielen) zou de hoogte moeten hebben van vier jaar basisbeurs, vindt de LSVb. Afhankelijk van met welk bedrag wordt gerekend, komt dat neer op 12- tot 14 duizend euro per afgestudeerde. De coalitiepartijen willen daar vooralsnog niet aan. Ze hebben wel een uitbreiding van het systeem van studievouchers in het vooruitzicht gesteld.

Tussenjaar

SP-Kamerlid Peter Kwint stelde dinsdag in het Vragenuur aan de orde hoe wordt omgegaan met studenten die komende zomer een studie beginnen onder het leenstelsel, terwijl ze weten dat een jaar later de basisbeurs terugkeert. Hij wees op een lager aantal inschrijvingen aan hoger onderwijsinstellingen. ‘Het lijkt erop dat scholieren massaal een tussenjaar gaan nemen.’

Dijkgraaf antwoordde dat inschrijvingen wel vaker fluctueren. ‘Ik volg het met aandacht. Ik zie op dit moment nog geen reden om in te grijpen.’ De bewindsman verwees toen al naar het debat van 4 april. ‘Dat kan dan een interessant debat worden’, zegt Kwint nu in reactie op de plannen met de basisbeurs, ‘want dit is niet genoeg. De belofte van schuldenvrij studeren wordt hiermee niet ingelost. En ik snap dat studenten niet volledig kunnen worden gecompenseerd, maar dit is onvoldoende.’

De Eerste Kamer heeft op 15 februari op initiatief van PvdA-senator Mei Li Vos een motie aangenomen die de regering verzoekt ‘om andere mogelijkheden voor compensatie voor deze studenten te onderzoeken en daarover de Kamer binnen drie maanden te informeren’. De Roos van de LSVb hoop daarom dat Dijkgraaf ‘met betere voorstellen komt’.