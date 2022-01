Basis- en voortgezet onderwijs wordt volgende week hervat voor alle leerlingen

Leerlingen van het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Beeld ANP

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verklaart dat de schoolopening mogelijk is, omdat de lockdownmaatregelen van half december duidelijk effect hebben gesorteerd. Het mbo, hbo en de universiteiten blijven voorlopig dicht. Het OMT acht het risico op verspreiding van het virus onder 18-plussers namelijk groter dan onder kinderen en jonge tieners. Kinderen tot en met 17 jaar mogen vanaf 11 januari ook weer gezamenlijk buiten sporten tot 8 uur ’s avonds.

Het aantal besmettingen in de leeftijdscategorie van studenten stijgt momenteel snel. Daarom vindt het OMT het niet verstandig ook de hogescholen en universiteiten te heropenen. Op deze onderwijsinstellingen wordt in elk geval tot en met 14 januari alleen digitaal lesgegeven, met uitzondering van tentamens en toetsen en praktijkonderwijs.

De scholen gingen op last van het kabinet een week voor de kerstvakantie dicht. Leerlingen hebben dit keer dus ‘slechts’ een week onderwijs gemist. Het kabinet tilt zwaar aan de leerachterstanden en psychische problemen die de schoolsluitingen de afgelopen twee jaar onder kinderen en tieners hebben veroorzaakt. De Amsterdamse scholen zijn daar zelfs zo bezorgd over, dat ze vorige week aankondigden na de kerstvakantie hoe dan ook weer les te gaan geven, ongeacht wat het kabinet zou besluiten. Donderdag riepen zestig organisaties, waaronder de Kinderombudsman, Unicef Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het kabinet op de scholen op 10 januari te heropenen in het belang van de jeugd.

Psychische nood

Tientallen middelbare scholen uit voornamelijk Amsterdam en Rotterdam schreven op 1 januari aan het kabinet dat de constante schoolsluitingen en -heropeningen ‘catastrofaal zijn voor jeugd- en onderwijsontwikkeling’. ‘We zien steeds meer leerlingen die op de een of andere manier de weg kwijt zijn’, aldus de noodkreet van het middelbaar onderwijs. De PO-Raad, de organisatie van de basisscholen, reageerde maandag opgelucht op het kabinetsbesluit.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is minder gelukkig. De organisatie is teleurgesteld dat de universiteiten en hogescholen de normale lessen niet mogen hervatten. In een persbericht wijst het ISO op ‘schrikbarende’ cijfers over het geestelijk welbevinden van studenten. In een onderzoek gaf een kwart van de studenten dit jaar aan soms een doodswens te hebben en zeiden acht op de tien te kampen met gevoelens van eenzaamheid.

De Jonge plaatste maandagmiddag wel een kanttekening bij het nieuws over het heropenen van de scholen. Het aantal coronabesmettingen neemt inmiddels weer toe door de opmars van de omikronvariant. Dat is zorgwekkend, omdat die later deze maand een piek in het aantal ziekenhuisopnamen kan veroorzaken. De Jonge kon niet uitsluiten dat er dan toch weer strengere maatregelen nodig zijn.

Boostercampagne

De scheidend minister van Volksgezondheid riep Nederlanders daarom opnieuw op zo snel mogelijk een boosterprik te halen. Voor eind januari kunnen alle volwassenen die herhalingsvaccinatie in de arm hebben. Vooralsnog valt de opkomst voor de boosterprik een beetje tegen. In de oudste leeftijdsgroepen heeft minder dan 80 procent een extra injectie gehaald, terwijl de belangstelling voor de eerste vaccinaties onder 50-plussers ruim boven dat percentage lag.

Het kabinet ziet dan ook nog geen aanleiding de sluiting van niet-essentiële winkels en uitgaansgelegenheden te herzien. Die lockdownmaatregelen blijven dus van kracht tot – in elk geval – 14 januari.