Bas werd doodgeschoten op een vol strand, en de schutter wandelde rustig weg

De politie doet onderzoek op de plek waar Bas neergeschoten werd. Beeld ANP

Op de steigers waar twee dagen eerder nog tientallen mensen in de zon lagen, liggen nu alleen wat bosjes bloemen en een teddybeer. Ter nagedachtenis aan de 24-jarige Bas die hier in de Oeverlanden, aan de rand van Amsterdam, op zaterdag meedogenloos werd neergeschoten. Uit het niets. Hij zou volgens getuigen hebben ingegrepen toen een man een Rolex van zijn vriend probeerde te stelen.

Twee vriendinnen die Bas kenden komen elkaar op deze maandagmiddag tegen op de steigers en omhelzen elkaar. ‘Wat heftig, hè. Gaat het een beetje?’, zegt de een. ‘Ongelooflijk’, zegt de ander, Ella Boonstra. ‘Ik was erbij toen het gebeurde.’ Ze veegt de tranen van haar gezicht. ‘Ik schiet nu weer vol.’

Boonstra kende Bas via via uit Badhoevedorp, waar hij vandaan kwam. ‘Van feestjes en zo. Iedereen kent elkaar in Badhoevedorp en Sloten.’ Op zaterdag had ze hem al zien liggen met zijn vrienden, maar hem nog niet gesproken. Toen hoorde ze opeens schoten, drie in totaal, zegt ze. ‘Niet vijf zoals in de media stond.’ Een paar seconden later zag ze Bas liggen, er kwam bloed uit zijn mond.

Schutter

Ze zag ook de schutter, een smalle man met zwarte krulletjes, een sikje, een grote Cartier-zonnebril, een hoedje op en een blauwe zwembroek aan. Hij dreigde dat hij de anderen ‘door hun knieën zou schieten’ als ze iets zouden zeggen. Daarna liep hij met twee of drie vrienden rustig weg, zo de menigte in – op het kleine schiereilandje moeten honderden mensen gelegen hebben.

Vlak daarna hoorde Boonstra wat er gebeurd was. Een vriend van Bas had een ‘vintage gouden Rolex met diamantjes’ om. ‘Hij was een ballon lachgas aan het doen toen iemand met een wapen dreigde dat hij zijn horloge moest afgeven. Bas zei er iets van.’ Van de drie schoten die volgden ging er eentje door de ballon, zegt Boonstra, vlak naast het hoofd van de vriend. De andere kogels doorboorden Bas.

Binnen twee à drie minuten was de politie er, zegt Boonstra. ‘Al voelde het veel langer.’ Van de schutter was toen al geen spoor meer. Bas werd gereanimeerd, maar het mocht niet baten. De politie roept aanwezigen op filmpjes en foto’s in te sturen.

Op Twitter gaf de politie een signalement dat later weer verwijderd werd. ‘Nadat we meer getuigen hadden gesproken bleek het signalement niet helemaal te kloppen’, zegt een woordvoerder. Waarschijnlijk had de schutter geen lichte huidskleur, zoals de politie schreef, maar een licht getinte, zoals meerdere ooggetuigen hebben verklaard in de media.

De schietpartij is zo atypisch en uitzonderlijk dat de politie niet zomaar uitgaat van het scenario van de Rolex. ‘Het is een opmerkelijke plaats, een schiereilandje’, zegt een woordvoerder. ‘Er waren ontzettend veel mensen bij. De verdachte droeg een zwembroek. Als je iets gaat stelen doe je dat meestal niet in zo'n drukke menigte in je zwembroek.’

Rustige jongen

Vrienden omschrijven Bas als een rustige en lieve jongen die altijd goed op zijn jongere broertje lette. Hij was erg sportief; op zijn sociale media is te zien dat hij vaak naar de sportschool ging. Dat deed hij volgens Boonstra sinds zijn moeder een paar jaar geleden aan borstkanker stierf. ‘Om zijn hoofd leeg te maken.’

Bas is geboren in Willemstad op Curaçao en groeide op in Badhoevedorp. In 2016 rondde hij de mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap Grondoptreden af, een voorbereiding op een baan als soldaat, matroos of marinier. Wat voor werk hij daarna deed, weten Boonstra en een vriendin, die liever anoniem wil blijven, niet.

Op sociale media vragen duizenden mensen aandacht voor de schietpartij, in totaal werd de hashtag #GerechtigheidVoorBas al meer dan 43 duizend keer getweet, onder anderen door Geert Wilders. Twitteraars vinden het krom dat een zwart slachtoffer van politiegeweld in Amerika, George Floyd, maandenlang het nieuws beheerst, maar dat er nauwelijks verontwaardiging is over de brute dood van een onschuldige witte Nederlander.

Er is inmiddels een protest voor aanstaande zondag op de Dam aangekondigd, niet alleen om aandacht te vragen voor Bas, maar ook voor de 18-jarige Rik, die op 18 april zonder duidelijke aanleiding werd neergestoken op een fietspad in het Brabantse Heesch.

Op de steigers waar Bas werd neergeschoten spelen al dat soort politieke zaken maandag geen rol. ‘Het kan morgen zomaar over zijn’, zegt een meisje bij wie Bas vroeger ‘kind aan huis’ was; haar broer zat bij hem in de klas. Zondag was ze ook al op deze plek en legde ze bloemen. Nu komt ze nog eens kijken en leest ze de kaartjes van de nieuwe boeketten.

‘We moeten het leven vieren’, zegt ze. ‘Voor Bas.’