Bas van ‘t Wout volgt Wiebes op als minister van Economische Zaken

Van ‘t Wout is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Afgelopen zomer volgde hij toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark op, die nu minister voor Medische Zorg is.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) werd vrijdag benoemd als tijdelijke opvolger van Wiebes totdat er permanente vervanging zou worden gevonden.

Van ‘t Wout zat zeven jaar in de Tweede Kamer voordat hij medio vorig jaar toetrad tot het kabinet. Hij was vicefractievoorzitter van de VVD. Voor hij de overstap maakte naar de landelijke politiek was Van ‘t Wout onder andere raadslid in Amsterdam. De nieuwe minister is een bekende van premier Rutte. Hij stond de minister-president bij als politiek medewerker.

‘Zwaar medeverantwoordelijk’

Wiebes was de enige minister die vrijdag na de val van het kabinet politiek niet verder wilde tot aan de verkiezingen. Hij zei zich ‘zwaar medeverantwoordelijk’ te voelen voor wat de ouders was overkomen. ‘Ik kan het moeilijk van me afzetten, het is eigenlijk in me gaan zitten’, aldus een geëmotioneerde Wiebes, die jarenlang staatssecretaris van Financiën was.

De 40-jarige Van ‘t Wout begon zijn politieke carrière in 2003 als politiek assistent van de Amsterdamse VVD-wethouder Geert Dales. Een jaar later werd hij politiek assistent van VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg. Tussen 2005 en 2007 was Van ‘t Wout politiek assistent van Rutte. Deze was toen staatssecretaris van Onderwijs en daarna fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.

Van ‘t Wout combineerde zijn werk voor Rutte toen met het lidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad. In 2007 stopte hij met zijn Haagse werk om als strategisch adviseur te gaan werken voor een adviesbureau in Amsterdam. Hij bleef wel lid van de gemeenteraad. In 2012 keerde hij terug in de landelijke politiek als lid van de Tweede Kamer.