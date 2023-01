Bas-bariton die soleerde bij de Nationale Opera, maar die evengoed kerstliedjes zong op een kar op de Markt in Culemborg

Bas Kuijlenburg

Je kon hem bellen voor de rol van Scarpia in Puccini’s opera Tosca. En voor een scratch van de Matthäus – een populair koorevenement waarbij amateurzangers na één gezamenlijke repetitie dezelfde dag het werk uitvoeren, met professionele zangers voor de soli en musici voor de begeleiding. Maar voor een verstopte gootsteen of een kapotte fiets kwam hij ook. Als bas-bariton Bas Kuijlenburg niet zong, dirigeerde hij, en als hij niet dirigeerde, dan dronk een hij een biertje na afloop van de repetitie of het concert. Of hij was thuis in de schuur appels aan het persen voor zijn zelfgemaakte cider.

Tot het opeens ophield. Zaterdag 17 december was hij onderweg in zijn witte Citroën BX naar zo’n scratchproject van het Oratoriumkoor Heiloo, waar Händels Messiah op het programma stond. Op de provinciale weg bij zijn woonplaats Culemborg kwam hij frontaal in botsing met een ambulance. Hij moet op slag zijn overleden.

De klap dreunde door in de koorwereld, waar Kuijlenburg geliefd en gerenommeerd was. In de eerste plaats bij het Culemborgs Mannenkoor, waarvan hij al vijftien jaar dirigent was. ‘Bas wist wat zingen was. En hij wist het ook over te brengen’, zegt Marcel Reijnen, voorzitter van het koor. Hij beschikte over een lenige en krachtige stem waarmee hij goed de diepte in kon, maar ook soepel en rond tot hoog in het baritonbereik kwam. Daarmee zong hij voor de leden alle partijen in, voor op de website, en ook op de repetities deed hij alles voor. Reijnen: ‘De meeste leden kunnen niet echt noten lezen, maar zingen wel graag. Daarom is het zo belangrijk iemand te hebben die het kan voordoen.’

Trompet en vierstemmig gezang

Dat Kuijlenburg zanger zou worden, stond niet bij voorbaat vast, al waren muziek en vierstemmig gezang vanzelfsprekend aanwezig in het gezin, waar hij met twee broers en een zus opgroeide en trompet speelde. Eerst in het vakantiepark Het Grote Bos in Driebergen, waarvan zijn vader directeur was. Later volgde deze zijn roeping en werd dominee in Wijchen. Weer later volgden Grouw en Indonesië, maar toen was Bas al student andragologie en woonde hij in een studentenhuis in De Bilt.

Daar hoorde zijn buurmeisje en latere echtgenote Marjolein Mattaar hem weleens oefenen voor de Domcantorij in Utrecht, waar hij toen bij zong. Dat werd al gauw meer toen hij zijn studie eraan gaf (‘die vond hij te theoretisch’) en schoolmuziek ging doen. Toen hij na een dag voor de klas totaal uitgeput thuiskwam, realiseerde hij zich dat hij van zingen werkelijk energie kreeg en durfde hij het vrije beroep van zanger aan, zegt Mattaar.

Ook als zanger werd hij geliefd, als vaste freelancer bij het koor van de Nationale Opera, en als solist – zowel in kleinere rollen bij de opera (onder meer in de kindervoorstelling van Wagners Ringetje) als bij concertante kooruitvoeringen van bijvoorbeeld Mozarts Requiem of de Petite messe solennelle van Rossini.

Iedereen telde mee

‘Hij was een intelligente zanger, wist al vóór hij met piano ging repeteren hoe de structuur van het stuk in elkaar zat en wat hij ermee wilde’, zegt pianist Ineke Geleijns, die veel projecten met hem heeft gedaan. Bij de educatieprojecten van de Nationale Opera, maar nog meer in hun beider thuisbasis Culemborg, waar het gezin Kuijlenburg-Mattaar inmiddels met drie kinderen was uitgebreid. Van serieuze concerten tot muzikale uitstapjes met een platte kar op de Markt of ‘Chris Cross-concerten’ met kerstmuziek in alle stijlen, hij was enthousiast over alles waar muziek in zat.

Maar geliefd was hij bovenal omdat hij dat enthousiasme aan iedereen overbracht en direct betrokken was bij wat hij deed. ‘Hij trad iedereen tegemoet met een open hart, iedereen telde voor hem mee’, zegt Mattaar. Bij zijn uitvaart stonden de mensen tot buiten de Oud-Katholieke Kerk in Culemborg. Het koor zong Frieden van Gotthilf Fischer, dat ze ooit met hem hadden ingestudeerd. Reijnen: ‘Die vrede, dat gun ik hem echt. Hij heeft zoveel betekend.’