Barst-ie of houdt-ie het? Whaley Bridge houdt adem in om 180 jaar oude dam

400 zakken van elke duizend kilo vol zand, gravel en stenen zijn gestapeld bij de zwakke plek van de dam. Beeld AFP

Houdt-ie het of breekt-ie? Dat is al sinds donderdag de vraag die speelt in de hoofden van de zesduizend bewoners van het pittoreske een dorpje in het Peak District. De dam is een hooggelegen buffer die 300 miljoen ton water tegenhoudt. Met spanning kijkt de Britse natie mee bij deze omgekeerde versie van de oude oorlogsfilm The Dam Busters. In die film bombardeerden de Britten een cruciale (Duitse) dam, ditmaal was de luchtmacht druk met het verstevigen van de dam.

Enkele betonnen platen aan een uiteinde van de 180 jaar oude dam van het Toddbrook Reservoir waren na flinke regenval ingestort. Een grote verrassing was het niet. De dam heeft een geschiedenis van lekkages. Mijnbouw in de omgeving en extreme weersomstandigheden hebben het indrukwekkende bouwwerk extra kwetsbaar gemaakt.

Zandzakken in Whaley Bridge. Beeld EPA

Uit voorzorg besloten de autoriteiten de inwoners van het laagst gelegen deel van Whaley Bridge te evacueren. Zaterdag kregen ze de gelegenheid om belangrijke eigendommen te halen, zoals huisdieren, fotoalbums, medicatie, brillen en paspoorten. Niet iedereen ging weg uit het dorp. De 46-jarige Andrew Mclackland vertelde tegenover de Britse media dat dit allemaal gedoe om niets is, een typisch geval van ‘health and safety gone mad’, een overdreven drang tot veiligheid.

Zoals wel vaker in zulke situaties werden er plunderaars gesignaleerd, die het afgesloten deel van het dorp wadend door een rivier binnen leken te zijn gekomen.

Op vrijdag kwam ook Boris Johnson een kijkje nemen en na een helikoptervlucht over de dam constateerde de premier dat de dam ‘er onbetrouwbaar maar stabiel’ uitziet. In een tot opvangcentrum getransformeerde gymzaal stelde Johnson de evacués gerust en bedankte hij de hulptroepen met hun werk.

Ook bewoners toonden hun dank door geïmproviseerde Thank You-borden aan de hekken van hun voortuin te hangen. Johnsons bezoek was uiteraard voer voor Brexitgerelateerde grappen. ‘Terwijl het stadje Whaley Bridge wordt bedreigd door een stortvloed, drong Johnson er bij de inwoners op aan om te geloven in de dam’, twitterden de makers van de satirische actualiteitenserie Have I Got News For You.

Ondertussen was de brandweer begonnen met het wegpompen van water, wat er inmiddels toe heeft geleid dat het waterniveau met 35 procent is gedaald. Middels een Chinook-helikopter zijn er 400 zakken van elk duizend kilo vol zand, gravel en stenen gestapeld bij de zwakke plek van de dam. Commandant Gary Lane vergeleek het werk met het bouwen van een Lego-muur.

De dam is niet het enige waterprobleem waar de Britten mee kampen. Ook de rivier de Goyt dreigt nu te overstromen, wat voor problemen zorgt nabij Stockport, een voorstad van Manchester.