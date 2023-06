Barmhartige burgers in Den Haag zouden beboet moeten worden voor gift aan dakloze

Een dakloze in Den Haag. Beeld ANP / Robin Utrecht

Hoewel het voorstel vermoedelijk geen enkele kans maakt, leidde het in de raad wel tot een discussie tussen confessionele partijen over wat nou exact christelijke waarden zijn. Nadat Partiman het voorstel had gedaan, interrumpeerde ChristenUnie/SGP-fractievertegenwoordiger Simon Fritschij: ‘Ik ben heel benieuwd vanuit welk christen-democratisch principe dit voortkomt’, met enige verbazing zichtbaar in zijn ogen.

‘Uit realiteitszin’, reageerde Partiman. Volgens hem moet de stad ‘structurele hulp’ aan daklozen bieden, zoals huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.

Partiman: ‘Dat is niet een euro aan iemand geven buiten het stadhuis zodat die, bij wijze van spreken, zich te goed kan doen aan het volgende jointje of het volgende snuifje. Als u daarvoor geld wilt geven en als dat uw barmhartigheid is, dan laat ik dat aan u’, zei hij vilein. Ook stelde hij dat ‘een stad die overspoeld wordt door bedelaars er niet bepaald goed uitziet.’

Al 138 boetes

Bedelaars zelf kunnen in Den Haag al een boete van 95 euro krijgen als zij passanten om geld of andere spullen vragen. In de eerste tien maanden van 2022 leidde dat in Den Haag tot 138 boetes, een toename vergeleken met het jaar daarvoor. Partiman wil de regelgeving omdraaien en juist burgers beboeten die geld geven.

Discussies over daklozen zijn niet nieuw in de Haagse gemeenteraad, maar staan sinds kort op scherp. Medewerkers van Den Haag Centraal Station klagen over overlast die veelal wordt veroorzaakt door Oost-Europese dakloze migranten. In de eerste vier maanden van dit jaar werd 330 keer melding gemaakt van problemen op het station.

Een woordvoerder van ProRail sprak van een ‘forse toename van alle delicten’. Naast agressie jegens reizigers maakten daklozen zich ook schuldig aan winkeldiefstal en vervuiling. Ze hingen met name rond op de bankjes in het station. Om die reden zijn de bankjes recentelijk naar de ruimte achter de incheckpoortjes verplaatst.

‘Niet trots op zo’n stad’

In Den Haag melden zich jaarlijks zo’n vierduizend mensen bij het daklozenloket voor hulp. De wachtlijst voor een sociale huurwoning kan oplopen tot tien jaar.

Na de commissievergadering ging op Twitter de discussie tussen de ChristenUnie/SGP en het CDA nog even door. ‘Een stad waar we een boete geven voor barmhartigheid, is niet een stad waar ik trots op kan zijn’, zei Fritschij. ‘Ik ben niet eerder zo van m’n stuk gebracht in een debat.’

‘Het geven van een enkele euro aan bedelaars langs de weg houdt hen gevangen in een vicieuze cirkel en dat is juist niet wat we willen bereiken’, reageerde een woordvoerder van het CDA. Volgens de partij zijn ‘oppervlakkige gebaren van barmhartigheid, hoe goedbedoeld ook’, niet voldoende om daklozen te helpen.