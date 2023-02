Bard en Ernie gaan concurreren met ChatGPT, de eerste slimme schrijfrobot

Het Chinese internetbedrijf Baidu komt met een eigen slimme schrijfrobot op basis van kunstmatige intelligentie. Beeld REUTERS

Baidu denkt zijn ‘Ernie Bot’ in maart te kunnen lanceren. Beleggers zien veel waarde in het nieuwe product. Het aandeel Baidu werd dinsdag ruim 10 procent meer waard op de beurzen in New York. Op de beurs van Hongkong was dat ruim 15 procent.

Met het schrijfprogramma wil Baidu de concurrentie aangaan met het populaire ChatGPT, dat zorgde voor een doorbraak van de mogelijkheden van ‘AI’ in het publieke bewustzijn. Microsoft investeert veel geld in deze eerste grote schrijfrobot, die op commando onder meer vragen kan beantwoorden en artikelen kan schrijven.

Selecte groep testers

Ook Google is zijn ‘Bard’ aan het klaarmaken voor het grote publiek. Topman Sundar Pichai van Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft maandag laten weten dat het zijn AI-schrijfbot beschikbaar heeft gesteld aan een selecte groep testers. Ook wil het meer artificiële intelligentie toevoegen aan zoekmachine Google. Het aandeel Alphabet ging 0,3 procent omhoog.

De naam Ernie van Baidu is een afkorting van ‘Enhanced Representation through Knowledge Integration’. Vrij vertaald betekent dat het kennis kan verzamelen en vervolgens keurig kan uitserveren aan de gebruiker. De methode zou op termijn ook worden geïntegreerd in de eigen zoekmachine van Baidu.