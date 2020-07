Barbara Pompili moet regering Macron groen gezicht geven

President Emmanuel Macron. Beeld AFP

Namens die partij was zij ook staatssecretaris van biodiversiteit onder president Hollande. In 2017 stapte zij over naar Macrons partij La République En Marche, waarvoor zij afgevaardigde in de Assemblée Nationale is.

Pompili is een van de weinige opvallende gezichten in de nieuwe Franse regering die maandagavond werd gepresenteerd. Veel bekende namen keren terug, zoals minister Bruno Le Maire van Economische Zaken en Jean-Yves Le Drian van Buitenlandse Zaken. Wel een opmerkelijke nieuwkomer is de 73-jarige minister van Cultuur Roselyne Bachelot, die al minister was onder president Sarkozy.

Vorige week al koos Macron een nieuwe premier als opvolger van de populaire Edouard Philippe: de vrij onbekende hoge ambtenaar Jean Castex die onder Sarkozy in het Elysée werkte en de afgelopen maanden was belast met het beëindigen van de lockdown.

Het vervangen van premier en ministers is een beproefd middel waarmee Franse presidenten hun ambtstermijn een nieuw elan proberen te geven, veelal overigens met weinig resultaat. Ook Macrons voorganger Hollande verving zijn premier, na de verloren gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Jean-Marc Ayrault moest plaatsmaken voor Manuel Valls, die een rechtser en daadkrachtiger profiel had.

Die wissel symboliseerde een nieuwe koers. De vervanging van Edouard Philippe door Jean Castex wordt in Parijs minder goed begrepen. Hun politieke profiel stemt vrijwel overeen: beiden komen voort uit de sociale vleugel van de centrumrechtse Republikeinen. Castex is eerder een oliemannetje dan een geprofileerd politicus. Bij het grote publiek is hij onbekend. Ook na zijn benoeming tot premier had 77 procent van de Fransen nog nooit van hem gehoord, bleek maandag uit een enquête.

Minder goed

Castex is ‘een Philippe, maar dan minder goed’, klaagde een vertegenwoordiger van de linkervleugel van Macrons partij in Le Monde. ‘Wat is de logica? Behalve dat Emmanuel Macron zelf wil regeren’, zei Aurélien Taché, een parlementariër die met Macrons partij heeft gebroken.

Het lijkt de enige verklaring voor de wissel Philippe-Castex. In het zicht van de presidentsverkiezingen van 2022 wil Macron zelf de koers bepalen, niet gehinderd door een eigenwijze en populaire premier. Daarmee neemt hij een risico, omdat hij toch al vaak het verwijt krijgt dat hij autoritair en arrogant is, een Zonnekoning die alle macht naar zich toetrekt.

Minister Barbara Pompili is de belichaming van de ‘groene bocht’ die Macron wil maken. Dat is hard nodig, want bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week zondag kreeg de partij van Macron geen poot aan de grond in de grote steden die in 2017 zijn bolwerken waren. Lyon, Straatsburg, Bordeaux en andere steden kregen een groene burgemeester.

In de eerste drie jaar van zijn presidentschap leunde Macron vaak naar rechts. Zijn ambities op het gebied van klimaat en milieu kregen een dreun toen de gele hesjes in opstand kwamen tegen een verhoging van de accijns op benzine en diesel. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen liet zien dat de centrumpoliticus Macron links ook weer niet te veel moet verwaarlozen.

Twee jaar voor de presidentsverkiezingen is de politieke situatie in Frankrijk onoverzichtelijk. In 2017 vaagde Macron de traditionele partijen van links en rechts weg. Nu is hij zelf gevestigde orde en spelen de groenen de rol van frisse buitenstaander die laten zien hoe wankel zijn basis is.

De nieuwe regering van Jean Castex staat voor een immense opgave. Na de coronacrisis moet zij de economie uit het slop halen en een groen gezicht tonen, in een samenleving waarin de opstand van de gele hesjes weliswaar geluwd is, maar de onvrede nog altijd broeit.