Barack Obama viert 60ste verjaardag na kritiek toch maar in kleine kring

Barack Obama is woensdag 60 jaar geworden. Beeld AFP

Hoewel de besmettelijke deltavariant van het coronavirus in de Verenigde Staten terrein wint, wilde Obama, die woensdag 60 jaar is geworden, zijn verjaardag aanvankelijk in het weekeinde groots vieren. Hij nodigde 475 gasten uit voor een feest op Martha’s Vineyard, een luxueus vakantie-eiland in de staat Massachusetts. Om hen te bedienen, werden tweehonderd personeelsleden ingehuurd.

Op de feestplannen kwam veel kritiek. Met name de Republikeinen herinnerden de oud-president aan de kritiek van de Democraten op het feest dat president Trump vorig jaar organiseerde ter gelegenheid van de benoeming van opperrechter Amy Coney Barrett. Bij die festiviteiten in de tuin van het Witte Huis raakten 48 mensen besmet met het coronavirus.

Inmiddels heeft Obama de gastenlijst teruggebracht tot enkel familieleden en hechte vrienden. ‘Hij is dankbaar voor alle verjaardagswensen die hij heeft ontvangen en hoopt iedereen gauw weer in het echt te zien’, laat zijn woordvoerder weten.

In de VS werden de afgelopen week 192 besmettingen per 100 duizend inwoners geregistreerd, bijna 50 procent meer dan in de week daarvoor. In Nederland werden de laatste zeven dagen 120 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld.