Bankierstopvrouw Powell belt Trump af: geen VN-ambassadeur VS

Powell liet Trump donderdag telefonisch weten dat ze vereerd was met Trumps verzoek, maar dat ze geen interesse heeft in de positie. De baan zou volgens haar op een verkeerd moment komen gezien haar gezin. Wel liet ze Trump weten informeel graag het Witte Huis te blijven adviseren.

Trump en Powell waren sinds het begin van de week in gesprek over de mogelijke opvolging van Haley, die dinsdag onverwacht haar vertrek aankondigde. Powell, die close is met Ivanka Trump, de dochter van de president, en haar man Jared Kushner, werkte eerder onder Trump als adjunct-nationaal veiligheidsadviseur.

Trump had eerder deze week gezegd dat hij dacht dat Powell de baan 'geweldig' zou vinden, maar dat hij ook met andere kandidaten sprak. ,,We kijken zeker naar Dina en we kijken naar anderen. Er zijn enorm veel getalenteerde mensen", aldus Trump.

Niet iedereen in en rond de regering Trump waren enthousiast over Powell als mogelijk nieuwe VN-ambassadeur. Zo zou onder anderen nationaal veiligheidsadviseur John Bolton tegen haar benoeming zijn geweest.