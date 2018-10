Bankier van het verzet en In Blue grote winnaars Gouden Kalveren

Het jaarlijkse Gouden kalverengala is vrijdagavond met twee grote - of grotere - winnaars geëindigd: de Nederlandse speelfilms Bankier van het verzet en In Blue.

Joram Lürsen, regisseur van Bankier van het verzet . Foto ANP

Het oorlogsdrama van Joram Lürsen over de financiering van het verzet, vooraf de grote favoriet, verzilverde vier van de twaalf nominaties: Gouden Kalveren voor beste film, beste acteur (Jacob Derwig), beste vrouwelijke bijrol (Fockeline Ouwerkerk) en beste production design. In Blue van Jaap van Heusden, waarin een Nederlandse stewardess zich ontfermt over een Roemeense straatjongen, won in de categorieën beste regie, beste scenario en beste actrice (Maria Kraakman).

Twee zuilen in Nederlandse filmlandschap

De stemmers van de Dutch Academy For Film (DAFF) én de stemgerechtigde eerdere kalverenwinnaars verdeelden de voornaamste prijzen keurig over twee titels, die ook wel staan voor twee zuilen in het Nederlandse filmlandschap. Aan de ene kant de met voldoende budget opgetuigde en wat traditionele publieksfilm, vaak gebaseerd op een bekend boek of een bekende gebeurtenis. En aan de andere kant het meer kleinschalige, artistieke en vaak ook internationaal getinte drama, dat in kleinere kring waardering oogst.

Bankier trok deze week bezoeker nummer 400.000, wat gezien de huidige bioscoopmarkt en het marktaandeel van Nederlandse films heel goed is. Voor In Blue waren dat er zo’n 12.000, waarmee de film toch uitsteeg boven veel andere genomineerde en bekroonde titels.

Bankier van het Verzet sleepte vrijdagavond ook het kalf van het Publiek in de wacht. Foto ANP

Bankier van het verzet is spannend, versimpeld, maar prima vermaak Bankier van het verzet doet niet aan grijstinten, maar het is wel een fijne oorlogsfilm. Hoe die bankroof nu precies in zijn werk gaat, wordt niet helemaal duidelijk. Lees hier de recensie.

Bankier-acteur Barry Atsma was niet genomineerd voor zijn hoofdrol als eenduidige held en bankierbroer Wally van Walraven. Maar kalfwinnaar Jacob Derwig, de tweede Bankier-hoofdrolspeler, kreeg als Wally’s weifelende broer Gijs ook wat meer mogelijkheden voor verfijnd spel. Gouden kalf voor de beste actrice-winnares Maria Kraakman doorliep een scala aan emoties voor haar uitstekende hoofdrol In Blue als plots geknakte modelstewardess, die door Boekarest struint in gezelschap van een dakloze knul. Pech voor actrice Rifka Lodeizen, die al twee jaar lang de ene na de andere fraaie én genomineerde rol speelt (vorig jaar voor Tonio én Verdwijnen, dit jaar voor La Holandesa), maar het bij de optelsom van de Academy steeds net aflegt.

Ook Nanouk Leopolds drama over de adolescentenzoon van een junkiemoeder viel in de prijzen: Cobain won het kalf voor beste mannelijke bijrol (de Vlaming Wim Opbrouck) en dat voor beste muziek (Harry de Wit). Beste camera en geluidsontwerp ging naar Beyond Words, het door Lennert Hillige in hemels zwartwit gefilmde drama van Urszula Antoniak over een jonge Poolse advocaat te Duitsland, die in een identiteitscrisis geraakt naar mate hij zich meer aantrekt van de vluchtelingenpolitiek.

Van Heusden haalt het beste uit zijn acteurs in fascinerend In Blue In Blue had een simplistisch, moreel dubieus sprookje kunnen worden, maar het script doet niet aan valse romantiek. De chemie tussen Maria Kraakman en Bogdan Iancu geeft hun relatie geloofwaardigheid. Lees hier de recensie.

Het kalf voor beste documentaire werd gewonnen door Liefde is aardappelen van Aliona van der Horst, die in haar persoonlijke film tracht te doorgronden hoezeer Stalins regime het leven van haar Russische moeder en Russische familieleden tekende.

Postume bekroning Wouter van Luijn

Een bijzonder moment tijdens de gala-avond in de Utrechtse Schouwburg was de postume bekroning van Wouter van Luijn, die het kalf voor beste montage won voor het jongerendrama Wij. De binnen de filmwereld zeer gewaardeerde editor overleed afgelopen zomer op 34-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Spanje.