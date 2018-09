Banken: potentiële rekeninghouders moeten betrouwbaarheidskeurmerk krijgen

Banken moeten bij potentiële klanten makkelijker kunnen zien of die betrouwbaar zijn. Dat zegt Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, in een interview met het Financieele Dagblad.

Wanneer aspirant-rekeninghouders een stempel met ‘betrouwbaar’ of ‘niet betrouwbaar’ krijgen, wordt het makkelijker om criminele activiteiten te voorkomen. En het scheelt banken een hoop uitzoekwerk.

‘Het is een verplichting voor banken om een boef te zien als hij langskomt, maar het is technisch ingewikkeld’, aldus Draijer. Eerder dit jaar kreeg een dochterbedrijf van de Rabobank, de Amerikaanse bank RNA, een boete van 298 miljoen euro wegens het doorlaten van Mexicaans drugsgeld. ING schikte vorige week een tenlastelegging wegens het faciliteren van witwassen door 775 miljoen euro over te schrijven naar het Openbaar Ministerie.

Geraffineerd

De Rabobank-topman zegt dat het steeds moeilijker wordt voor banken om criminele geldstromen te identificeren, terwijl zij wel de verplichting hebben om klanten én hun transacties uitgebreid de controleren. Het aantal digitale overboekingen neemt snel toe en criminelen worden steeds geraffineerder. ‘Klantacceptatie, zeker weten wie de klant nu precies is en wat er allemaal achter zit, is een enorm ingewikkeld proces’, aldus Draijer. ‘Zeker bij een bedrijf.’

Het zou volgens Draijer daarom goed zijn als een centrale instantie de controletaak van banken deels overneemt, met logischerwijs een rol voor de overheid. Nu voeren individuele banken hun eigen checks uit en hebben hun eigen databases met klantgegevens. Een crimineel die als zodanig bekend staat bij de Rabobank, kan in principe de straat oversteken en een rekening openen bij bijvoorbeeld ING. Die zal dan opnieuw een onderzoek moeten uitvoeren, waarbij het de vraag is of dit onderzoek dezelfde informatie boven tafel krijgt als dat van de vorige bankier.

Welwillend

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank zegt dat het plan voor een centrale controle-instantie besproken is met de toezichthouder. ‘Wij staan er welwillend tegenover dat banken allerlei dingen bedenken om verbetering mogelijk te maken, maar het is nog veel te vroeg om op individuele initiatieven in te gaan’, aldus de woordvoerder.

Een centrale controle-instantie en een voor banken toegankelijke database met klantgegevens zou het proces efficiënter en doeltreffender maken, volgens de Rabo-topman. Banken blijven in dit scenario wel zelf verantwoordelijk voor controle op hun transacties.

Kostenbesparing

Als de overheid een deel van de toezichtstaken overneemt, neemt ze daarmee de bancaire sector een hoop werk uit handen. Banken kunnen dan forse kosten besparen op hun compliance-afdeling die moet toezien op naleving van regels en het voorkomen van criminele activiteiten. Draijer zegt dat kostenbesparing geen rol speelt bij dit plan.

Mocht er toch weer crimineel geld opduiken bij een Nederlandse bank, dan betekent dat in dit scenario dat de overheid haar controletaak niet goed heeft uitgevoerd. Dat scheelt de bancaire sector reputatieschade en potentieel honderden miljoenen aan schikkingen met het OM. Of de banken de bespaarde uitgaven aan compliance-personeel en miljoenenboetes teruggeven aan de klanten, bijvoorbeeld door hogere spaarrentes, is nog onduidelijk.

