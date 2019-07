Banken dreigen de rekeningen van het Haga Lyceum en zijn bestuurders te blokkeren

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Nederlandse banken dreigen de bankrekeningen van de school en zijn bestuurders te blokkeren. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

ING deed de afgelopen maanden onderzoek naar transacties op de zakelijke bankrekening van de school. Bestuurders van het Haga Lyceum ontvingen in dezelfde periode vragen over transacties op hun persoonlijke bankrekeningen bij ING en ABN Amro.

De banken willen vanwege de privacy niet ingaan op de onderzoeken. Wel stellen ze in een reactie dat de wet hun verplicht om hun klanten goed in de gaten te houden. Ze doen standaard onderzoek als klanten zich aanmelden, maar ook bij nieuwe ontwikkelingen. Verschillende instanties, zoals de Financial Action Task Force (FATF), kunnen de bancaire sector op de hoogte stellen van nieuwe risico’s, aldus de banken.

Directeur-bestuurder Soner Atasoy van het Haga Lyceum ziet de onderzoeken van de banken als een nieuwe poging om de school tegen te werken. ‘Zonder bank kan een school niet functioneren’, zegt hij. ‘We worden buitengesloten. Dit is pestgedrag.’

In juni stelde ING vragen aan Atasoy over een bedrag van opgeteld bijna 32 duizend euro dat binnen anderhalf jaar contant was opgenomen van de zakelijke rekening van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar het Haga Lyceum onder valt. Atasoy verwijst in een antwoord naar het jaarverslag, dat is goedgekeurd door een registeraccountant. De bank neemt daarmee geen genoegen en wil bonnetjes.

Contant

In een brief, die is ingezien door de Volkskrant, informeert de bank ook naar grote opnames, stortingen en overschrijvingen op de persoonlijke bankrekening van Atasoy. Alles bij elkaar gaat het om tienduizenden euro’s. Atasoy stelt dat het vooral om persoonlijke leningen gaat die hij is aangegaan bij familie, vrienden en bekenden, omdat hij in de periode dat hij bezig was met het oprichten van de school geen inkomsten had. ‘Die leningen ben ik nu aan het afbetalen. Sommige mensen willen het geld contant terug.’

Twee andere bestuursleden van SIO, die privé bij ABN Amro bankieren, ontvingen een brief. In een daarvan, eveneens ingezien door deze krant, wordt het bestuurslid gevraagd uitleg te geven over zijn taken bij de stichting. Ook moest hij overschrijvingen en contante stortingen op zijn privérekening verklaren. Het betrof sommen van enkele duizenden euro’s, maar ook bedragen van 50 euro. Ook Arnoud van Doorn, die als vrijwilliger op de school actief is, ontving een brief van ING.

Begin dit jaar waarschuwden de AIVD en de NCTV voor antidemocratisch onderwijs en salafistische indoctrinatie op het Haga Lyceum. Ook zouden ‘richtinggevende personen’ in het verleden banden hebben onderhouden met het Kaukasus Emiraat, een terroristische organisatie verwant aan IS. Het zou gaan om Atasoy en zijn broer, die als beleidsmedewerker op de school werkt.

Pesterijen

Soner Atasoy ziet de ‘pesterijen’ van de banken in het licht van de onorthodoxe maatregelen die de overheid de afgelopen jaren al heeft ingezet om hem en zijn medebestuurders dwars te zitten. Zo werd er uitgebreid tegen de komst van de school geprocedeerd, koos het ministerie van Onderwijs voor een ongebruikelijke Bibob-toets, en probeerde de gemeente Amsterdam te stimuleren dat er een concurrerende islamitische school zou worden opgezet. Rechtsgeleerden spraken van een ‘bestuurlijke stalking’ en zelfs van een ‘guerrillatactiek’.

Mocht de bankrekening inderdaad worden geblokkeerd, dan kunnen de gevolgen voor het Haga Lyceum aanzienlijk zijn, zegt Atasoy. Hij kan dan het personeel van de school niet meer betalen. ‘Dan moet ik de lonen voorschieten van een privérekening’, zegt Atasoy. Op de lange termijn ziet hij een andere oplossing. ‘Ik weet dat er buitenlandse banken zijn die ons wel als klant willen.’

