Banken beginnen opmerkelijke reclamecampagne: los nu die hypotheek af

Bewoners laten tijdens de Open Huizen Dag in Groningen hun te koop staande huis zien. Foto Harry Cock / de Volkskrant

De aflossingsvrije hypotheekschuld bedraagt in totaal 340 miljard euro. Toezichthouders DNB en AFM maken zich grote zorgen over deze erfenis uit het verleden. Wie tegenwoordig een huis koopt, is verplicht minimaal de helft af te betalen. Maar huiseigenaren die al een hypotheek hadden waarbij enkel rente moet worden betaald, werden met rust gelaten.

Dat verandert aan het einde van de looptijd van hun hypotheek, doorgaans na 30 jaar. Huiseigenaren kunnen dan plotseling aanlopen tegen flink hogere maandlasten. Bij sommige gepensioneerden is het zelfs de vraag of zij, met hun lagere inkomen, wel in aanmerking komen voor een nieuwe lening.

1 op de 10 loopt risico

Uit onderzoek bij ING, Rabobank, ABN Amro en de Volksbank blijkt dat ongeveer 1 op de 10 klanten in de problemen kan komen. Het gaat om 265.000 huishoudens. Zij hebben vaak een relatief hoge hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning. De Nederlandsche Bank hield het in een andere schatting op zo’n 200 duizend risicoklanten.

Een kwart daarvan is de afgelopen tijd al actief benaderd door de bank om hun financiële situatie in kaart te brengen. ‘Dan blijkt vaak dat het wel meevalt. Bijvoorbeeld omdat ze nog een spaarproduct bij een verzekeraar hebben’, vertelt woordvoerder Jelle Wijkstra van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ‘Maar dat weet je pas zeker als je mensen echt één op één spreekt.’

Geen zorgen

De toezichthouders dringen al langer aan op meer actie van de kant van de hypotheekverstrekkers. Hun doemscenario is dat oudere huiseigenaren straks massaal gedwongen zijn hun woning te verkopen. Met onder meer sms’jes en waardebonnen voor een financieel adviseur hebben enkele aanbieders al geprobeerd in gesprek te komen met klanten. Toch blijkt dat lastig. De meeste aflossingsvrije hypotheken lopen pas tussen 2025 en 2035 af. Uit enquêtes blijkt dan ook dat het leeuwendeel van de woningbezitters geen vuiltje aan de lucht ziet.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat banken klanten die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten, geen kosten in rekening moeten brengen. De vereniging heeft daar een brief over gestuurd. De NVB laat weten hier weinig in te zien. Woordvoerder Wijkstra wijst erop dat huiseigenaren ook zonder hun hypotheek om te zetten de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. ‘Elke huiseigenaar mag jaarlijks 10 procent extra aflossen, zonder boeterente. Een hypotheek van twee ton wordt daarmee in één jaar tijd al met 20.000 euro teruggebracht.’

Aflossingsvrij? Dit zijn de 3 valkuilen 1)Wie een aflossingsvrije hypotheek heeft die afloopt, kan tegen fors hogere maandlasten aanlopen. Volgens de nieuwe regels moet namelijk minimaal 50 procent van de marktwaarde van de woning worden afgelost. Lichtpuntje: de huidige, extreem lage rente kan de pijn verzachten. 2)Na dertig jaar vervalt tegenwoordig de hypotheekrenteaftrek. Bruto maandlasten worden dan netto. Het gevolg is ook hier dat huiseigenaren maandelijks honderden euro’s extra kwijt kunnen zijn. 3)Ouderen die na pensionering een lager inkomen hebben, kunnen problemen krijgen bij het verlengen van de hypotheek. Dat speelt vooral als het hypotheekbedrag relatief hoog is ten opzichte van de waarde van het huis, bijvoorbeeld meer dan 80 procent. In het slechtste geval moet de woning verkocht worden.