Bank of England probeert inflatie nek om te draaien: verhoogt rente naar 3 procent

De Bank of England in het financiële district in Londen. Beeld AP / Kin Cheung

Net als bijna de hele wereld kampt het Verenigd Koninkrijk met een hoge inflatie. Een beproefde methode om die prijsstijging af te remmen is het verhogen van de rente. Daarover gaan centrale bankiers. Een hoge rente maakt het aantrekkelijk om geld te sparen, waardoor de vraag afneemt en de prijzen in theorie dalen.

Een jaar geleden verhoogde de Bank of England (BoE) de rente voor het eerst in tijden. Het ging om een muizenstapje: van 0,1 naar 0,25 procent. Sindsdien heeft de centrale bank – opgejaagd door inflatie – de rente steeds verder verhoogd. Donderdag kondigde het de achtste opeenvolgende verhoging aan: de beleidsrente sprong van 2,25 naar 3 procent. Dat is de grootste stap in 33 jaar.

Maar het is nog maar de vraag of het gevaar geweken is: economen van de gezaghebbende Citibank voorspellen dat de Britse inflatie in januari 2023 uitkomt op maar liefst 18,6 procent. Om die te beteugelen moet de rente volgens Citi naar 6 á 7 procent, nog eens een verdubbeling.

Dat is geen prettig vooruitzicht voor de Britse centrale bankiers, die een flinterdun koord bewandelen. Een te lage rente verergert inflatie, maar een te hoge rente kan de economie verder afkoelen. Dat kan de Britse economie – die sinds vorige maand in een recessie zit – niet gebruiken.

Andrew Bailey, gouverneur van de BoE, verwacht dat de recessie twee jaar aanhoudt. Dat heeft gevolgen voor de Britten. Hoewel nu slechts 3,5 procent van de Britten werkloos is, verwacht de centrale bank dat dit oploopt naar bijna 6,5 procent in 2025. Daarmee krijgt het VK niet te maken met de diepste, maar wel de langste recessie sinds 1920, het moment dat de BoE het begon bij te houden. Britten hebben een ‘moeilijke tijd voor de boeg’, aldus Bailey.

De Bank of England is niet de enige centrale bank die een diepe recessie probeert af te wenden. De Fed (VS) en Europese Centrale Bank zitten in hetzelfde schuitje. De Fed verhoogde woensdag de rente, die schommelt nu tussen 3,75 en 4 procent. Toch liet de Fed doorschemeren dat de volgende verhoging minder groot zal zijn.

De ECB heeft vorige week ook de rente verhoogd. Die staat nu op 1,5 procent. ECB-president Christine Lagarde zegt zich wel degelijk zorgen te maken over de gevolgen van een recessie. ‘Vooral als het gaat over mensen met een laag inkomen.’ Inflatiebestrijding heeft op dit moment echter prioriteit.

Ook Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, is het daarmee eens. In tv-programma Buitenhof zei hij dat de Nederlands economie op te hoge toeren draait. De ‘bezettingsgraad’ ligt rond de 103 procent. ‘Dat is een hotel dat stelselmatig 3 procent meer overnachtingen verkoopt dan dat het kamers ter beschikking heeft.’ Dat dit ertoe kan leiden dat mensen hun baan verliezen, neemt de centrale bankier op de koop toe. ‘Er zijn mindere tijden om je baan te verliezen’, aldus Knot.