Bangladesh verhuist opnieuw Rohingya-vluchtelingen naar afgelegen eiland

Luchtfoto van een vluchtelingenkamp, waar vanuit Rohingya-vluchtelingen (islamitische minderheid in Myanmar) worden overgebracht naar het eiland Bhasan Char. Beeld AP

Het zou de tweede groep vluchtelingen zijn die naar het eiland Bhasan Char wordt overgebracht. Begin december ondergingen al 1.600 Rohingya hetzelfde lot. De verhuizing van de tweede groep werd door persbureau Reuters gemeld op basis van twee anonieme overheidsbronnen. De vluchtelingen zouden dinsdag met marineschepen vertrekken uit Chittagong. De regering heeft het plan nog niet bevestigd.

Bhasan Char is een afgelegen en tot voor kort onbewoond eiland in de Golf van Bengalen, feitelijk een enorme aangeslibde zandplaat. De regering heeft er voor 325 miljoen euro een modern geoutilleerd kamp gebouwd dat op termijn 100.000 Rohingya moet herbergen, leden van een vervolgde islamitische minderheid uit buurland Myanmar. De relocatie moet de overvolle en onveilige Rohingya-kampen bij Cox’s Bazar ontlasten.

Amnesty International

Internationale hulporganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International veroordelen de verhuizing. Volgens hen is onduidelijk of die op vrijwillige gronden gebeurt. Sommige vluchtelingen zeiden begin december geïntimideerd en gedwongen te zijn of onder valse voorwendselen te zijn vertrokken. De organisaties zijn ook bang dat het laaggelegen eiland kwetsbaar is voor cyclonen en frequente overstromingen.

De regering van Bangladesh wijst alle kritiek van de hand. Volgens minister van buitenlandse zaken Abdul Momen is Bhasan Char met scholen, klinieken en moskeeën een ‘prachtig resort’ dat ‘honderd keer beter’ is dan de bestaande opvangkampen en volstrekt veilig vanwege een nieuw aangelegde 12 kilometer lange ringdijk. Verhuizing zou bovendien op vrijwillige basis zijn. Dit werd bevestigd door enkele Rohingya, die tegen persbureau AFP zeiden te hopen op betere leefomstandigheden en hereniging met familieleden.

Onafhankelijke veiligheidsinspectie

Vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties (niet bij de verhuizing betrokken) dringt aan op een onafhankelijke veiligheidsinspectie van het eiland en de daar gebouwde faciliteiten. De regering in Dhaka verleende hiervoor tot nu toe geen toestemming. Journalisten mogen het eiland ook niet bezoeken.

In Bangladesh wonen meer dan een miljoen ontheemde Rohingya-moslims uit Myanmar. Het merendeel sloeg in 2017 op de vlucht voor een gewelddadige strafcampagne van het leger van het overwegend boeddhistische Myanmar tegen Rohingya-rebellen. Volgens VN-onderzoekers kwamen die legeracties neer op etnische zuivering en genocide. Myanmar staat hiervoor terecht bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag.

De Rohingya leven in de opvangkampen bij Cox’s Bazar in kommervolle omstandigheden. Ze mogen de kampen niet uit en ze mogen ook niet werken. Bangladesh wil dat ze op termijn terugkeren naar Myanmar, maar de repatriëring liep tot nu toe stuk op onwil van de Rohingya, die de situatie in Myanmar te onveilig vinden.