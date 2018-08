Bangladesh overweegt doodstraf voor dodelijke verkeersongevallen

De regering van Bangladesh overweegt de doodstraf in te voeren voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Het was maandag een eerste concessie aan een protestbeweging van jongeren die al negen dagen lang de hoofdstad Dhaka lamlegt, en afgelopen dagen uitmondde in gewelddadige confrontaties met veiligheidstroepen.

De protestbeweging kwam anderhalve week geleden spontaan op nadat twee studenten op 29 juli in Dhaka door een particuliere bus waren doodgereden. Het leidde via sociale media tot massale demonstraties waarbij jongeren riepen om meer verkeersveiligheid in de chaotische, verstopte metropool van 18 miljoen inwoners, en om hervorming van achterhaalde verkeerswetten.

De regering van premier Sheikh Hasina treedt steeds harder tegen de protesten op. Veiligheidstroepen bestookten de demonstranten zaterdag en zondag met traangas en rubberkogels, waarbij meer dan honderd gewonden vielen. Ook maandag waren er harde confrontaties. Mobiel internet is platgelegd.

Sheikh Hasina en haar partij, de Awami League, zijn extreem nerveus vanwege de algemene verkiezingen later dit jaar. Hasina verwijt de oppositiepartij van ex-premier Khaleda Zia dat zij de woede van de studenten manipuleert om algehele onrust in het land te genereren, iets wat de oppositie ontkent.

Knokploegen

De laatste dagen zijn ook knokploegen actief, naar verluidt leden van de regeringsgezinde studentenclub Bangladesh Chhatra League (BCL). Ze vallen demonstranten, journalisten en fotografen aan. Zondag werden zeker vijf journalisten gemolesteerd. Camera’s en telefoons werden vertrapt.

Een fotojournalist gaat ervandoor als een groep mannen hem aanvalt tijdens demonstraties voor veiliger wegen. Foto EPA/Monirul Alam

Bekroond fotojournalist Shahidul Alam (63) werd zondag door onbekende mannen opgepakt en afgevoerd. Hij had zich in een interview met nieuwszender Al Jazeera kritisch uitgelaten over de autoriteiten. Hij zei onder meer dat de regering-Hasina brute kracht gebruikt om aan de macht te blijven. Onder meer Amnesty International heeft tegen zijn arrestatie geprotesteerd. Bewapende mannen op motoren belaagden zondagavond ook de auto van de Amerikaanse ambassadeur in Bangladesh, Marcia Bernicat. Zij bleef ongedeerd.

Fotojournalist Shahidul Alam wordt meegevoerd door de politie. Foto EPA

Dhaka zit intussen op slot. Tienduizenden studenten en scholieren, vaak nog in schooluniform, blokkeren wegen en kruispunten, houden auto’s, vrachtwagens en bussen aan, inspecteren rijbewijzen, en laten alleen nooddiensten door. De demonstranten willen onder meer een einde aan de corruptie waardoor rijbewijzen zonder controle tegen betaling kunnen worden aangeschaft.

Chauffeurs racen tegen elkaar

Een ander probleem zijn buschauffeurs die alleen betaald krijgen naar aantallen passagiers, elkaar fel beconcurreren en bovendien extreem veel uren maken. De twee omgekomen studenten werden aangereden door een chauffeur die racete met een andere bus om zoveel mogelijk passagiers op te pikken.

In Bangladesh, een land van 160 miljoen inwoners, vallen jaarlijks duizenden verkeersdoden, mede door slecht gehandhaafde verkeersregels. De doodstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval is internationaal gezien extreem. In Groot-Brittannië is de maximale straf veertien jaar, in India twee jaar. In Bangladesh is het op dit moment drie jaar.