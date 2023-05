Bangladesh evacueert half miljoen mensen voor orkaan, maar ‘geen capaciteit’ voor Rohingya

Mensen uit de kuststreek van Myanmar vluchen in een truck voor de orkaan Mocha naar veiliger gebied landinwaarts. Beeld AFP

Mocha komt zondag waarschijnlijk aan land, en brengt windsnelheden van 170 kilometer per uur met zich mee. Uit angst voor aardverschuivingen en overstromingen is een hele uittocht op gang gekomen. De autoriteiten zeggen maatregelen treffen om een half miljoen mensen te evacueren. Vrijwilligers roepen in de kustgebieden met luidsprekers om dat mensen veilig onderdak moeten zoeken, overal zijn rode vlaggen gehesen, en vissers moeten hun werk staken.

Eén groep is extra kwetsbaar: de meer dan een miljoen Rohingya-vluchtelingen die in Cox Bazaar leven, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Deze straatarme mensen wonen in hutjes van bamboe en zeildoek, die staan opgeslagen op de hellingen van de heuvels, en bij harde wind, regen of modderstromen naar beneden dreigen te spoelen. Laaggelegen delen van het kamp kunnen weer snel onderlopen, waardoor schuilplaatsen, scholen en bijvoorbeeld bruggen die met bamboe zijn gebouwd, worden vernietigd.

Niet genoeg capaciteit

Er is echter niet genoeg capaciteit om alle vluchtelingen uit Cox Bazar naar veiliger plekken te evacueren, zei Enamur Rahman, de staatsminister voor Rampenbeheer van Bangladesh, zaterdag in de krant Dhaka Tribune. Wel staan er 4.500 vrijwilligers klaar om de Rohingya te helpen, zo liet hij weten.

Een meisje kijkt naar buiten als zij in een rikjsa uit de kuststreek van Myanmar vlucht voor de orkaan Mocha. Beeld AFP

‘We vrezen dat deze orkaan meer impact zal hebben dan welke andere storm ook in de afgelopen vijf jaar’, zegt Arjun Jain, hoofd coördinatie van het ondersteuningsteam voor Rohingya-vluchtelingen van de Verenigde Naties, tegen CNN. ‘We hebben nog geen idee waar de orkaan aan land zal komen, en welke intensiteit deze dan zal hebben, dus we hopen op het beste, en zijn klaar voor het ergste.’

Toeristen die in de hotels langs de kust verblijven, hoeven voorlopig niet weg. De luchthavens in de regio zijn inmiddels wel gesloten.

Waterzuiveringstabletten

Ook in buurland Myanmar zijn duizenden mensen geëvacueerd die langs de kust wonen. Zij schuilen verder landinwaarts in scholen en kloosters voor de storm. De Wereldvoedselorganisatie heeft vijfhonderdduizend waterzuiveringstabletten klaar liggen, een hoeveelheid die normaal gesproken voor het hele moessonseizoen beschikbaar is.

In de stad Sittwe, de hoofdstad van de provincie Rakhine, zijn duizenden mensen aangekomen. Thant Zaw (42) vertelt persbureau AFP dat hij meerdere gezinsleden heeft verloren toen de storm Nargis in 2008 over Myanmar raasde, en meer dan 130 duizend mensen om het leven kwamen. ‘Ik zei tegen mijn gezin dat we hier in het klooster moeten schuilen’, zegt hij. ‘Ik heb zes kinderen, en ik wil mijn familie niet weer kwijtraken.’