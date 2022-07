Bang voor apenpokken? De angst voor het stigma lijkt groter. ‘Ook hetero’s gaan na festivals giga aan de seks’

Manager Anne Rodermond van gayclub Church kijkt naar posters die waarschuwen voor apenpokken. Beeld Joris van Gennip

Of hij bang is voor apenpokken? Christian, een dertiger uit Noorwegen die op vakantie is in Amsterdam, grijpt met zijn hand onder zijn kin en trekt zijn hondenkop – onderdeel van zijn outfit – naar achter. Zo, dat praat makkelijker. Trots toont hij zijn strak verpakte lichaam, met aan de achterkant een frivool kwispelend staartje. ‘Latex beschermt hè, dus ik kan niets oplopen hier.’

Christian is niet de enige bezoeker van Church, een Amsterdamse ‘gaycruiseclub’ waar verschillende subculturen binnen de queerscene samenkomen, die laconiek reageert op het apenpokkenvirus. Nee, bang lijkt hier bijna niemand – op die ene jongen aan de rand van de dansvloer na, die voorlopig wegblijft uit de darkrooms (donkere ruimtes waar bezoekers seks kunnen hebben). Een ander merkt gekscherend op dat er onder gays vooral angst leeft voor de littekens die de pokken achter kunnen laten.

Het virus stelt niet zoveel voor, klinkt het veelvuldig. De aandacht gaat vanavond eerder uit naar het podium, waar uitbundig uitgedoste artiesten het publiek met hun energieke optredens tot uitzinnigheid drijven. Achter de bar, waar een Mariabeeld en een oplichtende penis het decor vormen, worden aan de lopende band gin-tonics en wodka-7 ups ingeschonken.

‘Er zijn honderd ziektes waar ik banger voor ben’, zegt een naakte man (naakt is gratis entree) uit Leiden, die na een trio in een darkroom weer is teruggekeerd naar de dansvloer. Net als de meeste andere bezoekers wil hij alleen anoniem worden opgevoerd. ‘Eh ja, ik heb het veilig gedaan. Er liggen hier overal condooms.’

MSM-gemeenschap

De laconieke houding van de gemiddelde clubganger staat in schril contrast met de oplopende cijfers van het apenpokkenvirus. In Nederland zijn inmiddels 549 gevallen geconstateerd, waarvan zo’n 60 procent in Amsterdam. Het virus lijkt voornamelijk overgedragen te worden door intensief lichamelijk contact.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid richt zich in zijn vaccinatiecampagne, die binnenkort van start gaat, specifiek op de ‘hoogrisicodoelgroep’, bestaande uit de MSM-gemeenschap (mannen die seks hebben met mannen) en trans personen. Specifiek gaat het om hen die een verhoogd risico hebben op een soa door wisselende contacten en diegenen die PrEP slikken (een medicijn ter voorkoming van hiv) of hiervoor op de wachtlijst staan.

Lucian Squid (Drag King-performer van House of Løstbois) in club Church. Beeld Joris van Gennip

De vaccinatiebereidheid onder de doelgroep is groot, blijkt tijdens de clubavond in Church. Ook de bezoekers die niet bang zijn voor het virus, hopen met twee simpele prikken gevrijwaard te zijn tegen een besmetting. Al is het maar om te voorkomen dat ze drie weken in quarantaine moeten.

‘Het vaccin zou voor iedereen die dat wil beschikbaar moeten zijn’, zegt Gregor (43). ‘En snel.’ Hij verwoordt daarmee een frustratie die breder leeft in de gemeenschap: dat de vaccinatiecampagne te traag op gang komt en de vaccins voor een te beperkte groep (32 duizend mensen) beschikbaar worden gesteld.

Stigma

Dat vooralsnog vooral de gayscene wordt getroffen door apenpokken ligt gevoelig: de angst voor het stigma lijkt groter dan de angst voor het virus zelf. Vooral de ‘veteranen’, die in de jaren tachtig de aidsepidemie hebben meegemaakt, zien gelijkenissen met de tijd dat de gemeenschap werd geteisterd door een virus, dat vele malen dodelijker was.

‘Er zit veel trauma bij deze mensen’, zegt Saskia, die haar best doet om boven de luide housebeats uit te komen. De wat oudere lesbienne, die als huisarts werkt, heeft er vrienden aan verloren. ‘Nu met apenpokken vind ik vooral de framing beangstigend: mensen schamen zich, laten zich niet testen. Met alle gevolgen van dien.’

De opmerking van ex-RIVM-baas Roel Coutinho bij Nieuwsuur, die opperde om de jaarlijkse Gay Pride af te gelasten om verdere verspreiding tegen te gaan, schoot menigeen in het verkeerde keelgat. Zo ook Anne Rodermond (44), de manager van club Church. ‘Mensen raken niet besmet door rond te lopen op een feest’, zegt hij. ‘Het beeld dat alleen homo’s seksueel actief zijn op feesten, is echt achterhaald. Ook hetero’s gaan na al die festivals giga aan de seks. Er is Tinder. De kans is aanzienlijk dat het virus ook bij hetero’s terecht zal komen. Alleen worden wij nu geacht om het als community op te lossen.’

Rodermond kent in zijn omgeving een aantal mensen die het virus hebben opgelopen. De verschijnselen waren mild: een paar bultjes en wat jeuk. Toch ziet hij het als zijn taak om in de gemeenschap ‘awareness’ te creëren. ‘Ik merk dat mensen nu nog heel weinig van het virus weten.’

Om de kennis bij de doelgroep te vergroten, is Man tot Man (onderdeel van Soa Aids Nederland) een campagne begonnen. De organisatie heeft homohoreca en gaysauna’s door het hele land benaderd om posters op te hangen en flyers uit te delen. Daarop wordt in enkele droge zinnen beschreven wat het ‘Monkeypox’-virus is en wat je kunt doen om overdracht te voorkomen.

Ook sturen organisatoren van festisjfestivals als Wasteland op verzoek van de GGD Amsterdam voorafgaand aan het feest een informatiemail aan de gasten. Binnenkort verschijnt de informatie eveneens in advertenties op datingapps waar de MSM-gemeenschap actief is.

Energie

Naarmate de avond vordert in club Church, trekken steeds meer feestgangers hun shirt uit. Op de dansvloer wordt gezwierd, geflirt, getongd. Een verdieping lager, waar de darkrooms zich bevinden, heeft zich inmiddels een rij gevormd.

Manager Anne Rodermond heeft afgelopen dinsdag in samenwerking met de GGD voor zijn personeel een informatieavond georganiseerd, waar ook een gespecialiseerde arts aanwezig was. ‘Dat heeft veel rust gebracht. Ze weten nu dat het virus alleen bij intensief huid-op-huidcontact kan worden verspreid en niet als ze schaars gekleed achter de bar staan.’

Terwijl hij een toren lege glazen terugbrengt naar de bar, kijkt Rodermond gelukzalig om zich heen. ‘Kijk die energie. Dat wil je toch niet stilleggen? We balen ervan dat er na twee jaar corona wéér een donkere wolk boven de club hangt.’