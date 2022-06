Banenplan voor arbeidsbeperkten laat tienduizenden links liggen: ‘Het voelde alsof ik dubbel werd gediscrimineerd’

Mireille Frerejean is slechtziend. ‘Ik werkte in het onderwijs, maar mijn ogen werden zo slecht, een klas vol pubers ging niet meer.’ Beeld Pauline Niks

De banenafspraak uit 2015 die arbeidsbeperkten aan het werk moet helpen, is aan herziening toe. Met het manifest Niet (on)beperkt genoeg sporen maatschappelijke organisaties op initiatief van de Start Foundation het kabinet aan de definitie van arbeidsbeperkten te verruimen om tienduizenden extra mensen aan het werk te helpen. Minister van Armoedebestrijding Carola Schouten (CU) spreekt erover met werkgevers en geeft de Tweede Kamer binnenkort uitsluitsel over aanpassingen aan de wet.

Om werkgevers aan te moedigen arbeidsbeperkten in dienst te nemen, is zeven jaar geleden afgesproken dat in 2026 100 duizend extra banen voor arbeidsbeperkten zullen zijn gecreëerd in het bedrijfsleven. Bij overheidsorganisaties moeten er tegen die tijd 25 duizend extra banen voor arbeidsbeperkten bij zijn gekomen, en zij moeten zich jaarlijks aan een quotum houden. Als dat streven niet is behaald, komt er mogelijk een boeteregeling voor werkgevers die achterblijven.

Doelgroepenregister

Om te bepalen wie als arbeidsbeperkt geldt en wie niet, is een zogeheten ‘doelgroepenregister’ aangelegd. Niet alle mensen met een arbeidsbeperking staan hierin geregistreerd. Alleen het aannemen van iemand met een beperking die geregistreert staat, telt mee voor een werkgever om te voldoen aan de gemaakte afspraak.

Er staan volgens het UWV 245 duizend mensen met een beperking in het register, van wie ruim de helft momenteel een baan heeft. De beroepsbevolking telde volgens het CBS in 2017 in totaal 660 duizend arbeidsgehandicapten (recentere cijfers zijn er niet).

De regels van het doelgroepenregister zijn te streng afgesteld, aldus het woensdag gepresenteerde manifest van de maatschappelijke organisaties. ‘Voor een registratie wordt gekeken of je zelfstandig een minimumloon kunt verdienen of dat je onder een bepaalde uitkeringsregeling valt’, zegt beleidsmedewerker Daniël Toebes van Iederin, een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking. ‘Mensen die na hun 18de een beperking hebben gekregen of arbeidsbeperkten met een hogere opleiding, vallen daardoor in de praktijk vaak buiten de regeling.’

Het verruimen van het doelgroepenregister kan een manier zijn om tienduizenden werklozen met een beperking aan een baan te helpen. ‘Soms zijn twee mensen even doof, maar valt de een wel onder het doelgroepenregister en de ander niet’, zegt Nico Blok van Onbeperkt aan de Slag, een organisatie die ontmoetingen tussen arbeidsbeperkten en werkgevers organiseert. ‘Ze hebben allebei dezelfde voorziening nodig, maar degene die na zijn 18de doof is geworden, vindt minder makkelijk een baan. Dat is onuitlegbaar.’

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, willen graag dat zij meetellen voor de banenafspraak, merkt Blok. ‘Als dat niet zo is,’ zegt hij, ‘gaan ze soms niet eens het gesprek aan.’

Mireille Frerejean (40):

‘Ik kreeg als volwassene een progressieve oogziekte. Ik werkte in het onderwijs, maar mijn ogen werden zo slecht, een klas vol pubers ging niet meer. Ik werd afgekeurd en kwam thuis te zitten. Maar ik houd van werken. Leuk die uitkering, maar ik wilde mijn eigen centen verdienen.

‘Ik heb driehonderd brieven gestuurd voor de uiteenlopendste banen: van administratieve functies tot dingen met maatschappelijk werk. Maar elke keer dat ik op gesprek werd gevraagd, was het eerste wat ze wilden weten of ik in het doelgroepenregister stond. Als ik uitlegde dat ik daar niet voor in aanmerking kwam, verloren ze hun interesse.

‘Het voelde alsof ik dubbel werd gediscrimineerd. Je bent mogelijk een risico, waardoor de werkgever je niet wil hebben én er is een wet die je zou moeten helpen, maar daar val je niet onder. Het was teleurstelling op teleurstelling. Het stompte me af. Gelukkig ben ik van mezelf wat eigenwijs. Na drie jaar heb ik een detacheringsbureau voor slechtzienden in de arm genomen en zij hebben een baan voor me gevonden. Ik werk nu als marktonderzoeker. Het zorgt ervoor dat ik weer iedere dag mensen spreek en omdat het hbo-niveau is, word ik ook weer uitgedaagd. Ik doe weer mee. Gelukkig heb ik na die lange zoektocht een speld in een hooiberg gevonden. Maar er zijn een paar duizend anderen die, net als ik, wel willen, maar die nog langs de zijlijn staan. Als zij een doelgroepenregistratie zouden krijgen, zou het een stuk makkelijker voor hen zijn.’

Chris de Boer (28) heeft twee chronische ziektes: bloedarmoede en een chronische darmontsteking. Beeld Marcel van den Bergh

Chris de Boer (28):

‘Ik heb de verkeerde genetische loterij gewonnen. Ik heb twee chronische ziektes: bloedarmoede en een chronische darmontsteking. Door mijn bloedarmoede heb ik al mijn hele leven een gele huid, maar ik functioneer prima. Ik heb alleen iets minder energie.

‘Op mijn 20ste kreeg ik de darmontsteking erbij. Het voelde alsof iemand continu met een mes in mijn buik stak. Op het hoogtepunt moest ik wel twintig keer per dag naar de wc. Het was slopend, zowel mentaal als fysiek. Door alle ziekenhuisbezoeken en operaties, heb ik langer over mijn hbo-studie gedaan en kon ik nooit een bijbaantje doen. Uiteindelijk haalde ik mijn diploma alsnog en heb ik mijn dikke darm laten verwijderen. Nu ben ik pijnvrij.

‘Ik wilde daarna graag aan de slag, maar door mijn ziekte had ik een gat op mijn cv. Ook mijn gele huidskleur hielp niet mee tijdens het solliciteren. Ik heb wel zestig brieven gestuurd, maar ik werd het nooit. Ik kon niet in het doelgroepenregister worden opgenomen, omdat ik volgens hen met mijn hbo-diploma zo een baan boven het minimumloon zou vinden. Dat was frustrerend. Ik had het doelgroepenregister juist nodig voor een duwtje in de rug.

‘Ik heb het er niet bij laten zitten en zocht hulp van een jobcoach. Een half jaar later kon ik opeens wel in het doelgroepenregister terecht. Toen ik eenmaal mijn plek had, hoefde ik maar één brief te sturen. Binnen een maand was ik aan het werk, bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.’