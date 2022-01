Bandleider ‘The Voice’ stapt op na seksueel grensoverschrijdend gedrag, programma stopgezet

Beeld ANP Kippa

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat afgelopen week aangifte is gedaan tegen een persoon die ‘gerelateerd is’ aan het tv-programma. Het OM doet geen mededelingen om wie het gaat. Wel zegt de woordvoerster dat het niet gaat om Marco Borsato. Tegen de voormalige coach bij The Voice werd afgelopen december aangifte gedaan wegens vermeende onzedelijke betastingen.

De aantijgingen tegen Rietbergen, de vriend van Linda de Mol, kwamen aan het licht dankzij het BNNVARA-programma Boos. RTL noemt de aantijgingen ‘zeer ernstig en schokkend. We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.’

In overleg met producent ITV wordt ‘onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek’ gestart, schrijft RTL. ‘De uitzendingen van The Voice of Holland worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is.’

Zerotolerance

Ook ITV laat weten geschokt te zijn. ‘Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows. Er is bij ITV Studios sprake van een zerotolerancebeleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden.’

In het populaire talentenprogramma -dat bezig was aan het twaalfde seizoen- proberen kandidaten een platencontract en 50 duizend euro te winnen. Ze worden daarbij gecoacht door bekende zangers. De coaches van dit seizoen zijn Ali B, Anouk, Glennis Grace en Waylon.