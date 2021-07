Bandidos-leden veroordeeld voor deelname aan criminele organisatie, gericht tegen Hells Angels

Beeld EPA

Volgens de rechtbankvoorzitter was er sprake van enorme ‘territoriumdrift’ na de oprichting in 2014 van het eerste chapter van de Bandidos in Nederland: Bandidos MC Sittard. De verdachten hielden een ware ‘klopjacht’ op rivalen, met als dieptepunt een massale knokpartij tegen drie Red Devils (supportclub van Hells Angels) bij café Dug Out in Sittard in januari 2015. ‘We gaan van café Dug Out café Knock Out maken’, had een Bandidos-lid vooraf opgemerkt.

Marco H. (54), die vice-president was van het Bandidos-chapter Sittard, moet 35 maanden de cel in. Hij gaf niet alleen leiding aan de criminele organisatie, maar maakte zich ook schuldig aan poging tot doodslag (bij de knokpartij), diefstal en witwassen. De zwaarste straf ging naar Karel V. (57): 44 maanden. Hij speelde een hoofdrol bij de knokpartij tegen de drie Red Devils. Hij is veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie met als oogmerk geweldpleging en bedreiging, met name tegen de Hells Angels, poging tot doodslag, poging tot afpersing en poging tot zware mishandeling.

President Harrie R. (57) kreeg 14 maanden opgelegd. De rechtbank heeft de straffen met 30 procent gekort omdat het justitieel onderzoek erg lang heeft geduurd: meer dan zes jaar zijn verstreken tussen de start van het onderzoek en de rechterlijke uitspraak.

Op pad om te vechten

De oplaaiende bendeoorlog tussen de Bandidos en Hells Angels veroorzaakte destijds grote beroering in Limburg. Een dag na de oprichting van Bandidos Sittard werd al een aanslag met een handgranaat gepleegd op de woning van Bandidos-oprichter Harrie R. Een week later volgde een tweede aanslag.

De rivaliteit tussen beide motorclubs leidde tot meerdere confrontaties en provocaties. Volgens de rechtbankvoorzitter gingen de Bandidos-leden gericht op pad om te vechten.

Dertien andere verdachten die niet betrokken waren bij die klopjacht op de Hells Angels, werden vrijdag vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. Ze werden echter wel veroordeeld voor individuele delicten, meestal samen met anderen gepleegd. Slechts een kleine minderheid van de 25 verdachten werd ‘integraal vrijgesproken’ wegens gebrek aan bewijs.

Megaklus

Het Openbaar Ministerie vervolgde de Bandidos ook als criminele organisatie, die als oogmerk het plegen van drugsmisdrijven en afpersingen had. De rechtbank vindt zo’n gestructureerd samenwerkingsverband echter niet wettig en overtuigend bewezen. Wel bestaat de indruk dat clubleden ‘elkaar weten te vinden als ze versterking nodig hebben'.

Individuele clubleden zijn wel veroordeeld voor drugsproductie en -handel, diefstal van auto’s, afpersing en witwassen. Maar volgens de rechtbank was er bij het plegen van deze delicten ‘geen aansturing vanuit de club of voordeel voor de club’.

Het megaproces tegen 25 verdachten, bijna allemaal leden of ex-leden van de Bandidos, was opgedeeld in twintig zaken met tienduizenden pagina’s aan dossiers. ‘En meer dan honderd strafbare feiten', zo begon de rechtbankvoorzitter zijn vonnis. ‘Een megaklus.’

OMG’s

Volgens de meeste advocaten gaat het allemaal om individuele zaken en heeft de club er niets mee te maken. Daar is de rechtbank het dus niet mee eens: voor het plegen van geweld en het daarmee dreigen vormden de clubleden dus wél een criminele organisatie.

De overheid heeft de strijd tegen zogenoemde outlaw motorcycle gangs (OMG’s) al jaren geleden tot prioriteit verheven. Ze worden gezien als criminele motorclubs, waarvan de activiteiten ontwrichtend zijn voor de samenleving en een gevaar opleveren voor het maatschappelijk leven.

Die aanpak heeft geleid tot een verbod van meerdere motorclubs, zoals Hells Angels, Satudarah, No Surrender, Caloh Wagoh en ook Bandidos. In december 2017 vaardigde de rechtbank in Utrecht per direct een verbod uit voor de Nederlandse afdeling van de Bandidos. Maar in april vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat plaatselijke afdelingen van de Bandidos niet zomaar mogen worden verboden.