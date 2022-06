Balkan-premiers steunen EU-kandidatuur Oekraïne • Oekraïne: Russisch leger valt in Loehansk in negen richtingen tegelijk aan

Lees hier het liveblog van dinsdag 14 juni terug.

Dinsdag kwamen Navo-topman Jens Stoltenberg en de leiders van zes Navo-landen in Den Haag bijeen voor een informeel overleg over de oorlog in Oekraïne. Het militaire bondgenootschap moet volgens Stoltenberg meer troepen en materieel gevechtsklaar hebben. Beeld ANP