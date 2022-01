Baker Tilly moet schadevergoeding betalen vanwege advies om belasting te ontduiken

Baker Tilly adviseerde belastingconstructies via Cyprus, zodat ondernemers in Nederland minder inkomsten- en vennootschapsbelasting hoefden te betalen Beeld afp

Ondernemer Coen Klawer krijgt geen volledige schadevergoeding, omdat hij volgens het hof had moeten weten dat de constructie niet deugde. Hij had bij het hof een schadevergoeding van 8 miljoen euro geëist. Het fiscale advies uit 2007 dat hij van zijn adviseurs kreeg, leverde de man uiteindelijk enorm veel ellende op. Zo kreeg hij de fiscale opsporingsdienst in zijn nek en werd hij door het Openbaar Ministerie verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Die zaak werd uiteindelijk geseponeerd.

Klawer heeft altijd betoogd dat hij moest kunnen vertrouwen op het advies van het gerenommeerde kantoor Baker Tilly, van wie hij te horen kreeg dat de belastingtruc toelaatbaar was. Baker Tilly beweerde echter dat initiatief voor het fiscale gegoochel bij Klawer zelf vandaan kwam. Het kwam erop neer dat Klawer de merkrechten van zijn behang aan een bedrijf op Cyprus verkocht, waarvan hij ook eigenaar werd. Hij betaalde jaarlijks een vergoeding aan zijn eigen brievenbusbedrijf voor het gebruik van het merk. Dit bedrag kwam via Cyprus en de Britse Maagdeneilanden terecht op de bankrekening van een trust op Cyprus, die Baker Tilly voor de ondernemer had opgericht.

‘Beide partijen schuld’

Volgens het gerechtshof was er overduidelijk sprake van een constructie met een onzakelijk karakter ‘waarvan het enige doel was om belastingheffing in Nederland te ontgaan’. Maar volgens de hof hebben beide partijen evenveel schuld. ‘Het komt erop neer dat partijen, bewust van de risico’s, als het ware willens en wetens en tot wederzijds voordeel hebben samengespannen om met deze constructie belastingafdracht en -heffing te ontgaan.’

Hoe groot de schadevergoeding is die Baker Tilly de ondernemer moet betalen, zal in een aparte procedure bepaald worden.

De hele affaire leidde in 2014 tot het opstappen van toenmalig bestuursvoorzitter Romke van der Veen. Hij was controlerend accountant van de behangondernemer. Een strafzaak tegen hem werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Wel werd er een tuchtklacht tegen hem ingediend en kreeg hij uiteindelijk een berisping van de accountantskamer.

Geen incident

Baker Tilly probeerde de kwestie in de jaren daarna af te doen als een incident. Maar uit eerder onderzoek van de Volkskrant naar deze zaak bleek dat het belastingadvieskantoor meer Nederlandse ondernemers had geholpen met belastingconstructies via Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. Voor het omzeilen van de Nederlandse fiscus maakten de medewerkers van Baker Tilly gebruik van dezelfde soort constructies die opdoken in de Panama Papers, de uitgelekte administratie van het Panamese advieskantoor Mossack Fonseca.

Uiteindelijk betaalde het kantoor vorig jaar een boete van 20.000 euro voor betrokkenheid bij diverse onjuiste belastingaangiften en het niet voldoen aan de informatieplicht jegens de Belastingdienst.