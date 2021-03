Badmeesters kunnen niet wachten om weer zwemles te geven

Na drie maanden duiken de eerste kinderen wat onwennig maar vol enthousiasme in het water van het Van Maanenbad in Rotterdam.

Twee aan twee staat een rij kinderen met groene zwemplankjes in hun handen enthousiast naar het water te kijken. Hun kwetterende stemmen galmen het Van Maanenbad in Rotterdam. Er is duidelijk veel te bespreken na drie maanden zwembadverbod.

Ondanks een stijgend aantal coronabesmettingen heeft het kabinet dinsdag een aantal kleine versoepelingen ingevoerd. Een daarvan is het hervatten van zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij het onder strenge voorwaarden, zo moeten ouders buiten het zwembad op hun kroost wachten en mogen kleedkamers wel worden gebruikt, maar de douches niet.

Met groene zwemplankjes zitten de kinderen klaar om het water in te springen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Stralende badmeester

In het binnenbad worden de coronaregels strikt nageleefd. Handhavers met gele vestjes sporen vrolijk maar resoluut aan om snel weer naar buiten te gaan. Kinderen lopen rond met pasjes om het maximum aantal van zes in de kleedkamer te kunnen handhaven en als tijdens de les iemand naar het toilet moet, dan gaat een van de twaalf badmeesters mee.

‘Het is vervelend voor de ouders dat ze buiten moeten wachten, maar ik vind het vooral echt weer leuk om kinderen les te mogen geven’, zegt de stralende badmeester Marc van Tilburg. Er worden boksen uitgedeeld en Hendriks steekt een aantal keer zijn tong uit naar een kind dat met uitgestoken tong door het bad zwemt. Wanneer een jongetje sip kijkt omdat hij niet van de duikplank af durft te springen, komt een badmeester naast hem zitten om een aai over de bol te geven.

Achterstanden

Dat de kinderen weer kunnen zwemmen is leuk, maar ook belangrijk, benadrukt de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). De afgelopen maanden zijn de wachtlijsten voor zwemlessen in alle zwembaden enorm gegroeid. Met de zomer op komst is het in dit waterrijke land van groot belang dat die kinderen zo snel mogelijk leren zwemmen, stelt de KNZB.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ook het Van Maanenbad heeft grote achterstanden in te lopen, zegt Hendrinks. ‘We hebben twaalf extra groepen moeten vormen om de wachtende een plekje te kunnen geven en gaan nu zelfs op zondag zwemlessen aanbieden.’ Over de techniek van de leerlingen die dinsdag weer te water gaan, is hij tevreden. ‘Die is er niet echt op achteruitgegaan.’ Wel merken de badmeesters dat de kinderen een stuk minder goede conditie hebben dan voor de lockdown. Dat is dus een kwestie van trainen de komende weken.

Jaloerse blikken

Voor de ingang van het zwembad kijkt een oudere man jaloers naar de jeugd. ‘Ik kwam hier iedere dag, maar wij mogen nog niet’, zegt de man. Buiten het zwembad zitten ouders in de stromende regen te wachten op hun kinderen. Andere ouders kijken stiekem naar hun zwemmende kinderen vanuit de kleedkamers of het restaurant. ‘Ik wil wel een partytent voor ze neerzetten, maar dat mag dan weer niet met de coronaregels’, lacht directeur Hendrinks.