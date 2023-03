Bachmoet is ‘een complete hel’, maar Oekraïense leger ontkent terugtrekking

Oekraïense soldaten verdedigen op 5 maart 2023 stellingen nabij Bachmoet. Beeld AP

Austin reageerde op de berichten van het front dat de strijd om Bachmoet zijn hoogtepunt nadert en dat het Oekraïense leger zich mogelijk voorbereidt om de stad op te geven. Volgens de bevelhebber van de Oekraïense landmacht die Bachmoet bezocht, generaal Oleksandr Syrsky, werd er in de stad nog nooit eerder zo hard gevochten als nu.

Mocht het Oekraïense leger zich in de komende dagen of weken terugtrekken uit de stad naar gebied ten westen van Bachmoet, dan zal dat volgens de VS geen strategische tegenvaller zijn in de oorlog. Volgens Austin kunnen de Oekraïners vanuit hun nieuwe posities prima een verdere opmars van het Russische leger dieper in de Donetsk-regio tegenhouden.

Symbolische waarde

Rusland, dat al maanden ten koste van grote verliezen Bachmoet probeert te veroveren, hoopt na de inname door te stoten naar de steden Slovjansk en Kramatorsk. De Russen hebben nu nog maar de helft van Donetsk in handen. ‘Bachmoet is meer van symbolische waarde dan van strategische waarde’, aldus Austin. ‘De val van Bachmoet betekent niet noodzakelijkerwijs dat de Russen de koers van deze strijd zullen hebben veranderd.’

Zelensky’s kantoor probeerde na het militaire topoverleg geruchten de kop in te drukken dat het leger zich klaarmaakt om Bachmoet op te geven. Volgens zijn medewerkers hebben de generaals zich uitgesproken voor het ‘voortzetten van de verdediging van de stad en het versterken van de posities in Bachmoet.’ Kyiv heeft onlangs onder andere elite-eenheden naar de stad gestuurd om de Russen tegen te houden.

Zelensky zei eerder dat Oekraïners ‘zullen vechten zolang wij kunnen’. De laatste keer dat het leger zich terugtrok uit een stad, na een maandenlange Russische belegering, was in de zomer uit Severodonetsk en later Lysychansk. Toen viel de regio Loehansk helemaal in Russische handen. De Russen verplaatsten toen hun aandacht naar Donetsk, met name Bachmoet. De aanval op het stadje liep echter uit op een maandenlange belegering omdat het Oekraïense leger zich fel verzette.

‘Een complete hel’

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War, dat de oorlog nauwgezet volgt, zijn er nog geen aanwijzingen dat een grootschalige terugtrekking van het Oekraïense leger uit Bachmoet op handen is. Wel wees het instituut er maandag op dat het leger bezig is met een tactische terugtrekking uit oostelijke delen van de stad.

Het Russische privé-leger Wagner, dat een flink deel van de strijd voert, claimt Bachmoet grotendeels te hebben omsingeld. De Oekraïense posities worden nu zwaar bestookt om de laatste ontsnappingsroutes af te sluiten, zodat de omsingeling van de stad kan worden voltooid. ‘Het aantal bevoorradingsroutes van de Oekraïners slinkt in toenemende mate’, aldus de Britse inlichtingendiensten.

De Oekraïense commandant Volodymyr Nazarenko ontkende dat een terugtrekking in de komende dagen op handen was. Wel zei hij dat de situatie in Bachmoet bar slecht was. ‘Het is een complete hel’, aldus Nazarenko vanuit de loopgraven van de stad. In de afgelopen dagen heeft het Oekraïense leger moeten toezien hoe onder andere twee belangrijke bruggen door de Russen werden vernietigd. Een van deze bruggen was cruciaal voor de bevoorrading van Oekraïense eenheden vanuit het stadje Chasiv Yar, dat zo’n vijftien kilometer ten westen van Bachmoet ligt.

#Ukraine: Ukrainian forces lost four BMP-1 IFV West of Berkhivka village near #Bakhmut, Donetsk Oblast after an attempted counter attack. pic.twitter.com/8zSdOvyxOu — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 6 maart 2023

Treinstation

Volgens diverse berichten zouden Wagner-eenheden vorderingen boeken vanuit het noordoosten en een belangrijk treinstation naderen. Dit bevestigt ook het Britse ministerie van Defensie. De Oekraïners zouden steeds meer worden teruggedrongen richting het centrum van de stad. Het Institute for the Study of War waarschuwt ook dat de Russen direct na de val van Bachmoet zullen proberen om door te stoten in westelijke richting naar Slovjansk en Kostjantynivka.

Ook Kramatorsk, dat tussen beide steden in ligt, dreigt een doelwit te worden omdat Moskou militair gebruik wil maken van het momentum. De militaire deskundigen betwijfelen echter of de Russische troepen snel succesvol zullen zijn. ‘Ze worstelen met tekorten op het gebied van personeel en materieel’, aldus het instituut.

Volgens de deskundigen kunnen de zware verliezen die het Russische leger en Wagner hebben geleden bij Bachmoet en rond Voehledar en het teleurstellende offensief in Loehansk juist de basis leggen voor de start van het langverwachte Oekraïense tegenoffensief. Austin wees erop dat de gevechtskracht van het Oekraïense leger, dankzij de nieuwe wapens die het Westen heeft toegezegd en de training van duizenden soldaten, met de dag toeneemt. ‘Als dit is afgerond zullen de Oekraïners een behoorlijk gevechtsvermogen hebben opgebouwd’, aldus de minister.