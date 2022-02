Baby sterft aan hersentrauma op Vlaamse crèche waar al jaren wordt geklaagd over geweld

Kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke is gesloten nadat een baby van 6 maanden is overleden aan ernstig hersentrauma. Er waren al jaren klachten over geweld op de crèche. Beeld Belga

De baby werd vorige week in kritieke toestand vanuit het kinderdagverblijf naar het ziekenhuis in Gent overgebracht, en is vrijdag overleden. Volgens Vlaamse media zou het hersentrauma het gevolg zijn van het shakenbabysyndroom, het hevig heen en weer schudden van de baby.

In België is ontzet gereageerd, vooral omdat er al jaren klachten waren over ’t Sloeberhuisje. In 2016 meldde iemand bij de klachtenlijn van de organisatie Kind en Gezin (die verantwoordelijk is voor de vergunningen van kinderdagverblijven) dat ‘kinderen worden geslagen, worden mishandeld’ door de vader van de uitbater zodra ze huilen of lawaai maken. Amper twee dagen later meldde iemand anders dat kinderen ‘bij de keel worden gepakt’ als ze stout zijn geweest.

Geen bewijs van agressie

Er volgden inspecties, maar de verantwoordelijken ontkenden dat er sprake was van mishandeling, en de controleurs vonden geen bewijs van agressie. Toch bleven jaar in, jaar uit, klachten binnenkomen: over geweld, gebrekkige hygiëne en botte communicatie. Luiers werden niet verwisseld, er liep een Duitse herder tussen de kleintjes rond en kinderen kwamen thuis met blauwe plekken of gekke verwondingen. Er werd regelmatig verwezen naar de vader van de eigenaar: hij zou ‘met de vlakke hand slaan’ en kinderen ‘bij hun armpjes en beentjes optillen’ en in bed smijten.

’t Sloeberhuisje werd wel degelijk in de gaten gehouden, zowel door Kind en Gezin als de Vlaamse Zorginspectie. Tussen 2013 en 2019 kwamen zij er twaalf keer over de vloer, waar dat normaliter maar eens in de drie tot vier jaar gebeurt. Maar de inspecteurs konden de beschuldigingen nooit hardmaken, en dus bleef de crèche gewoon open. Alleen toen in 2016 een elektriciteitsrekening niet was betaald, volgde een schorsing.

‘Als je de verhalen hoort, begrijp je niet waarom niet is overgegaan tot sluiting’, zegt de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke. ‘We moeten durven nadenken over een systeem waarbij er geen lone cowboys meer kunnen zijn en we niet moeten wachten op klachten van ouders of vaststellingen door een inspectie.’

‘Juridisch konden we niet meer doen’

Voortaan zal Kind en Gezin de vergunning van een crèche ook schorsen als er geen harde bewijzen zijn van misstanden. De organisatie wil zijn verantwoordelijkheid niet minimaliseren, zegt een woordvoerder maandag in de krant De Morgen. ‘Maar juridisch konden we niet meer doen. Alleen is dat onvoldoende gebleken.’

De uitbater van ’t Sloeberhuisje heeft via haar advocaat laten weten dat zij stopt met kinderopvang. Ze is zelf vrijgelaten onder voorwaarden, maar werd wel ‘in verdenking gesteld’ voor onopzettelijke doding. Haar vader is aangehouden voor opzettelijk slaan en het toebrengen van verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden.