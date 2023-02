Baas Wagnergroep opent aanval op Russische defensietop, die huurlingenleger ‘wil vernietigen’

Jevgeni Prigozjin (midden) omringd door Wagnersoldaten, vermoedelijk in de zoutmijnen van Soledar, in januari van dit jaar. Beeld Telegram

Prigozjins persdienst publiceerde op zijn Telegram-kanaal een gruwelijke foto met tientallen lijken van Wagnersoldaten die bij Bachmoet zijn gesneuveld. Volgens Prigozjin zouden zij allen op één dag, afgelopen dinsdag, zijn omgekomen. Hij stelde minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de stafchef van de Russische strijdkrachten Valeri Gerasimov rechtstreeks verantwoordelijk voor hun dood, omdat zij Wagner onvoldoende munitie zouden hebben geleverd.

‘Dit zijn jongens die zijn omgekomen als gevolg van de zogenoemde munitie-hongersnood’, was het commentaar van Prigozjin bij de foto met de lijken van zijn huurlingen. Volgens hem moet of Sjojgoe of Gerasimov de definitieve goedkeuring verlenen aan de munitieleveringen aan Wagner. ‘Maar geen van beide wil die beslissing nemen.’

Gebrek aan munitie

Opmerkelijk was dat Prigozjin zelfs een kopie van een formulier vrijgaf waarin een vertegenwoordiger van Wagner Gerasimov dringend om de levering van 105 duizend stuks granaten en andere munitie vraagt. Daarmee zou het ongeveer tien dagen toe kunnen, maar uiteindelijk kreeg het huurlingenleger slechts 3.600 stuks toegezegd.

Het was al een tijd duidelijk dat er spanningen waren tussen de Russische legerleiding en Prigozjin die Wagnerhuurlingen meer en meer presenteerde als de stoottroepen van het Russische leger in Oekraïne. Maar de rivaliteit is nu uitgelopen op een rechtstreekse oorlog tussen de twee partijen.

Eerder deze maand werd Wagner al gedwongen te stoppen met het rekruteren van gevangenen uit Russische strafkampen in ruil voor de belofte dat zij gratie krijgen. Naar verluidt zou de legerleiding zich steeds meer zorgen maken over de groeiende macht van Wagner, dat inmiddels 40 duizend man sterk zou zijn. Het ministerie van Defensie zou Wagner volgens radicale Russische militaire bloggers opzettelijk ook kort houden bij de leveranties van munitie en wapens.

Ongehoorde toon

Openlijk kritiek uiten op de hoogste legerchefs is taboe in Rusland, maar daarvan trekt Prigozjin zich al een tijdlang weinig aan. Maar de toon van zijn jongste aanvallen is ongehoord. Op zijn Telegram-kanaal klaagde de Wagnerbaas dat zijn mannen ‘bij bosjes’ omkomen, omdat ‘een kliek van hoge militairen denkt dat dit hun land is en hun mensen zijn, en dat zij beslissen wanneer het hun uitkomt dat zij sterven’. Volgens hem is de legerleiding erop uit ‘Wagner te vernietigen’. ‘Dit kun je gelijkstellen met hoogverraad’, concludeerde hij. Minister Sjojgoe noemde hij een ‘tirannieke’ figuur wie de macht ‘naar het hoofd is gestegen’.

Het lijkt erop dat Prigozjin de zaak nu op scherp stelt om president Poetin onder druk te zetten om het ministerie van Defensie tot de orde te roepen. Tot nog toe heeft de president zich buiten de ruzie tussen de legerleiding en Wagner gehouden, waarschijnlijk omdat hij beseft dat niet Wagner, maar het reguliere Russische leger uiteindelijk de doorslaggevende rol op het slagveld zal moeten spelen.

Moskou is volgens onafhankelijk militair expert Joeri Fjodorov tot de conclusie gekomen dat het experiment met de Wagner-huurlingen is ‘mislukt’. ‘Zelfs de ervaren Wagnerveteranen kunnen niet tippen aan luchtlandingseenheden van het ministerie’, zegt hij tegen de website Huidige Tijd. Maar volgens andere Russische analisten lijkt Poetins hart toch te liggen bij Prigozjin, met wie hij al jaren nauwe banden onderhoudt.

Bezoek aan het front

Prigozjin bracht donderdag een bezoek aan zijn troepen aan het front bij Bachmoet (de Russen spreken van Artjomovsk) om alle Russische soldaten te feliciteren met de ‘Dag van de Verdediger van het Vaderland’, de jaarlijkse feestdag voor de Russische strijdkrachten. Hij liet zich filmen met een machinegeweer voor zijn borst, terwijl op de achtergrond ontploffingen klonken. ‘Laten we maar snel teruggaan’, zei Prigozjin, ‘anders worden dit mijn laatste felicitaties’.

Zijn bezoek was duidelijk bedoeld als een middelvinger aan het adres van Sjojgoe en Gerasimov die zich maar zelden aan de frontlinie wagen. De Wagnerbaas meldde op Telegram ook dat hij eindelijk te horen had gekregen dat er munitie onderweg is voor zijn troepen. ‘Voorlopig alleen nog maar op papier, maar er wordt gezegd dat de belangrijkste papieren ondertekend zijn.’