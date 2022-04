Baas van Blackstone (1.700 woningen in Amsterdam) doet naar eigen zeggen niks fout: ‘Mag van de wet’

De Millinxstraat in Rotterdam waar Blackstone een aantal panden bezit. Beeld Raymon Rutting / de Volkskrant

Directeur James Seppala was er woensdag speciaal voor uit Londen overgekomen, om in een half uurtje uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de rol van het Amerikaanse investeringsfonds Blackstone op de Nederlandse woningmarkt. Het bedrijf heeft de reputatie van een roofzuchtige sprinkhaan. Kopen, opknappen en zo duur mogelijk doorverkopen.

Maar dat klopt volgens Seppala niet. ‘We zijn in 2019 ingestapt in de Nederlandse woningmarkt en we zitten hier echt voor de lange termijn’, hield de voormalig Goldman Sachs-bankier de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken voor. ‘We zijn er voor onze investeerders, voor wie we een veilig en stabiel rendement willen halen, en voor onze huurders.’ En om de scepsis over dat laatste weg te nemen, zei Seppala dat Blackstone de afgelopen twee jaar ook huurders had geholpen om door de coronacrisis heen te komen, als dat nodig was.

Megabelegger met 550 miljard wereldwijd

Het was voor het eerst dat megabelegger Blackstone, een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld, in het openbaar uitleg gaf over zijn Nederlandse investeringen in huurwoningen. Het fonds heeft in Europa voor meer dan 92 miljard euro aan vastgoed in bezit, op een totaal van zeker 550 miljard euro aan wereldwijd belegd vermogen. In Nederland is Blackstone een kleine spelers op de woningmarkt, met ongeveer 1.700 woningen, waarvan het merendeel in Amsterdam.

Desondanks wordt Blackstone met achterdocht bekeken, met name door de linkse partijen in de Tweede Kamer. Zo wilde de SP weten hoe het belang van huurders voorop staat met de torenhoge huurprijzen die het bedrijf rekent. De Volkskrant beschreef eerder hoe een pakket huurwoningen in Amsterdam werd gekocht door Blackstone, waarna de huren explodeerden van 500 euro naar 1.750 en in sommige gevallen zelfs 2.500 euro per maand. GroenLinks wilde uitleg over de fiscale structuur, die via Luxemburg naar de Kaaimaneilanden leidt. Wat levert dat allemaal voor fiscale voordelen op?

Van die verhalen klopt volgens Seppala weinig. Een huur van 2.500 euro? ‘Dat bedrag klopt niet. Ik weet niet waar dat vandaan komt.’ De gemiddelde huurprijs ligt volgens hem op 1.750 euro. Toch ook een fikse verdrievoudiging, merkte de SP op. Maar daar kon zijn bedrijf volgens Seppala weinig aan doen. ‘Wij volgen de markt. Dat is het enige dat we doen.’ Hij benadrukte dat Blackstone veel geld investeert in het renoveren van de woningen die het heeft gekocht.

Blackstone doet wat volgens de wet is toegestaan

Over de fiscale structuur van Blackstone kon Seppala kort zijn. ‘We voldoen aan alle Nederlandse belastingwetten.’ Wel gaf hij toe dat het bedrijf tot nu toe nog geen inkomstenbelasting heeft betaald over de vastgoedbeleggingen. ‘Maar dat komt omdat we tot nu nog geen winst hebben gemaakt. Dat hopen we volgend jaar wel te doen.’

Seppala ging niet tot in detail in op de fiscale structuur en de bijbehorende voordelen voor Blackstone. Een van de redenen dat het bedrijf op papier verlies maakt, is omdat de Nederlandse vennootschappen gefinancierd zijn met leningen van het moederbedrijf in Luxemburg. Deze manier van financieren heeft verschillende redenen, legde Seppala uit. Maar daar is volgens hem niets bijzonder aan. ‘Het is hoe alle investeerders in vastgoed opereren. Wij doen wat volgens de wet is toegestaan.’

Seppala wilde graag benadrukken dat het ook in het algemeen belang is dat Blackstone een goed en stabiel rendement maakt met het belegde geld dat deels afkomstig is van pensioenfondsen. Want zo helpen ze het pensioenfonds, waar veelal geld van gewone mensen in zit. ‘Het is het pensioengeld van leraren, verpleegsters en politiemensen dat wij investeren.’