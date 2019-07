Baas van atoomwaakhond IAEA overleden

De organisatie geeft verder weinig informatie, maar zegt dat de vlag halfstok zal worden gehangen voor de man die de ‘atoomwaakwond’ van de Verenigde Naties sinds 2009 leidde. Amano begon in 2005 als Japanse ambassadeur bij de internationale organisatie.

Het nieuws komt op een moment van groeiende spanning rond het Iraanse nucleaire programma. De Verenigde Staten stapten vorig jaar eenzijdig uit het akkoord dat hierover was gesloten in 2015. Amano was intensief betrokken bij de jarenlange onderhandelingen die tot het akkoord hadden geleid.