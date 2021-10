Baas Bol.com stopt op het hoogtepunt, topman VDL geveld door hackers

Winnaar: ceo verlaat Bol.com op het juiste moment

Huub Vermeulen Beeld ANP

Stoppen op je hoogtepunt is de meeste topsporters niet gegeven. Maar ceo Huub Vermeulen (57) neemt op 1 november afscheid bij Bol.com als ongenaakbare nummer 1 in de door vakblad Twinkle gepubliceerde top-100 van onlineverkopers.

De lijst reflecteert de zegeningen van de coronacrisis voor Bol.com, als grootste en succesvolste webshop. De lockdowns stuwden de omzet van de belangrijkste onlineverkopers met 45 procent omhoog. Met een jaaromzet van 3,3 miljard euro zet Bol.com de concurrentie op grote achterstand.

Pieter Zwart staat met Coolblue weliswaar op 2, maar het gat met Bol.com is alleen maar gegroeid. Zwart had sowieso al geen gelukkige week, omdat de onlangs aangekondigde beursgang alweer moest worden afgeblazen. De jaaromzet blijft met 1,4 miljard euro ver achter bij koploper Bol.com. En Albert Heijn hijgt Coolblue met 1,2 miljard al in de nek. In de top-7 zit al drie jaar geen beweging.

Vermeulen draagt het stokje binnenkort over aan de in Australië geboren Margaret Versteden-van Duijn. Er mag een flesje champagne worden ontkurkt, want het in 1999 als online boekwinkel opgerichte bedrijf is uitgegroeid tot een platform waar 12,5 miljoen klanten in Nederland en België miljoenen artikelen kopen.

Vermeulen wil in de toekomst andere ondernemers bijstaan. Hij zal een gewild adviseur zijn in de e-commerce, helemaal nu de gevreesde Amerikaanse internetreus Amazon van plan is Nederland te veroveren.

Verliezer: VDL-baas na chiptekort getroffen door hack

Willem van der Leegte Beeld ANP

Industrietrots VDL leidt een miljoenenschade door de chip-tekorten, waardoor de productie bij Nedcar in Born diverse keren stil kwam te liggen. VDL Nedcar sprak van het ‘na-effect van de coronacrisis’. Maar de autofabrikant bleek niet alleen kwetsbaar door het tekort aan chips, de cyberaanval van vorige week hakte er nog steviger in.

In grote delen van het miljardenconcern moest de productie worden gestaakt. Na de computerhack was VDL Groep per mail dagenlang onbereikbaar, het personeel werd gevraagd verlof op te nemen. VDL is vermoedelijk het slachtoffer van cybercriminelen, vertelde bestuursvoorzitter Job Kuijpers van het Haagse digitale-veiligheidsbedrijf EYE Security aan radiostation 1 Limburg.

Grote kans dat VDL miljoenen aan losgeld heeft betaald aan de cybercriminelen om de productie (vanaf afgelopen woensdag) weer te kunnen opstarten, aldus Kuijpers, oud-hoofd cybersecurity bij de inlichtingendienst AIVD. VDL Groep zwijgt over de hack die het concern in het hart trof.

Het Brabantse familiebedrijf is al sinds de jaren negentig als sponsor verbonden aan PSV. Pater familias Wim van der Leegte zat jarenlang in de raad van commissarissen. Misschien kan PSV het chagrijn bij de familie even laten verdwijnen door vandaag van PEC te winnen en komende week in de Europa League van Monaco. Jongste zoon Willem van der Leegte (41) heeft als president-directeur van VDL Groep wel even genoeg verloren.