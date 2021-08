Baanwielrenner Shanne Braspennincx verrast met olympisch goud op keirin

Beeld REUTERS

De weg naar de finale was indrukwekkend. In de halve finale werd de 30-jarige Braspenninckx, geboren in het Belgische Turnhout, overtuigend eerste. De baanwielrenster dacht te veel energie te hebben gegeven, omdat ze een grote voorsprong had op de concurrentie. ‘Maar er zat kennelijk nog voldoende in mijn tank’, zei ze voor de camera's van de NOS.

In haar interview na de wedstrijd zei Braspenninckx het moment van de eindsprint instinctief te hebben gekozen. ‘Ik hield het tot de streep,’ zei ze. ‘Toen dacht ik: wat heb ik gedaan? Ik ben olympisch kampioen!’

De gouden medaille heeft extra glans door het persoonlijke verhaal van baanwielrenster. Zes jaar geleden kreeg Braspenninckx een hartinfarct, te midden van haar voorbereiding op de Olympische Spelen van 2016. Ze ging uiteindelijk als reserverijder van de Nederlandse baanwielerploeg mee naar Rio de Janeiro. Haar hartspier zal nooit helemaal herstellen, zei Braspenninckx eind 2016 tegen de Gelderlander.

Na de overwinning in het Japanse bergstadje Izu zei Braspenninckx dat ze het dit toernooi ‘mentaal erg zwaar’ had. ‘Ik heb mezelf heel veel druk opgelegd. Gelukkig is het gelukt. Deze titel blijft in Nederland’, zei de baanwielrenster tegen de NOS.

Het is de zevende gouden plak voor Nederland tijdens deze Olympische Spelen. Met de overwinning van Braspennincx staat vast dat Nederland het medaillerecord van de Spelen van 2000 zal verbeteren. Er komen in elk geval nog medailles bij van de hockeysters, die in de finale staan, en van boksster Nouchka Fontijn, die al zeker is van brons. Ook Jeffrey Hoogland, de vriend van Braspennincx, of Harrie Lavreysen wint minimaal brons bij de sprint op de baan.

Op de Spelen van 2000 in Sydney veroverde Nederland 25 medailles. Daarvan was bijna de helft goud van kleur. Naast twaalf gouden plakken pakte Oranje toen negen keer zilver en vier keer brons. Nu bestaat de oogst in Tokio uit zeven gouden, acht zilveren en negen bronzen medailles.

In het interview met de Gelderlander in 2016 zei Braspenninckx op zoek te gaan naar ‘een verbeterde versie’ van zichzelf. ‘Voor velen ben ik nog steeds het meisje van die hartaanval. Dat is wel het laatste wat ik eigenlijk voor ogen heb. Ik zou uiteindelijk willen dat mijn prestaties dat verhaal overschaduwen.’