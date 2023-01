Baanbreker in sportsponsoring liet als eerste belangrijke gasten in de Tour meerijden in de ploegleiderswagen

Ad Bos, voormalig topman van transportverzekeraar TVM. Als wielersponsor oriënteerde zich dagelijks op de ontwikkelingen in de wielerwereld. Beeld -

Twaalf kranten per dag las Ad Bos, in zijn jaren als topman van transportverzekeraar TVM, maar vooral als geïnteresseerd wielermens. Bos, veertien jaar lang de drijvende kracht achter de profwielerploeg met de bedrijfsnaam, wilde alles weten van ontwikkelingen in de wielerwereld. Zes Belgische kranten kwamen langs, maar hij zag ook, in de tijd voor de digitale revolutie, L’Equipe en Gazzetta dello Sport.

‘Pa oriënteerde zich dagelijks. Keek ook naar amateurs en naar de Tour de l’Avenir’, vertelt zoon Arjan over zijn vader. Dat beeld van die nadrukkelijk gespelde berichtgeving over de Ronde van de Toekomst was goed voor één wielercarrière, namelijk die van Bart Voskamp.

Die hardrijder had zijn hoop op een professioneel bestaan bijna opgegeven, maar de derde plaats in de l’Avenir werd opgemerkt door Bos die hem in 1993 een plaats gaf in de TVM-formatie. In 1996 beloonde Voskamp zijn werkgever met een etappezege in de Tour. Bij de gewonnen sprint à deux viel op het shirt en de zonneklep driemaal het logo van de verzekeraar te lezen. Zelfs tv-commentator Mart Smeets sprak de drie letters hardop uit.

Zo’n dag was een feestdag voor Bos die in zijn geboorteprovincie Zeeland, met zijn vijf broers, werd aangestoken door de wielerbacil. Zoon Arjan: ‘Mijn moeder komt van ’s-Heerenhoek, het dorp van Jan Raas. Pa is geboren in Heinkenszand. Daar komt Raas oorspronkelijk vandaan.’

Het was Piet Bos die broer Ad op het spoor van sponsoring zette. Toen diens wielrenclub Zuidwesthoek in de Ronde van Drenthe verscheen, logeerde de ploeg bij Ad in startplaats Hoogeveen. Witte petjes werden met viltstift beschreven. Er kwam Transvemij op te staan. Later werd dat, voor de betere klank, TVM. Via de amateurs belandde Bos in 1986 op de shirts van profs.

Bestuurder ploegleidersauto

Bos zette de eerste drie jaar broer Piet, conrector van een scholengemeenschap, achter het stuur van de ploegleidersauto. Na de parttimer kwam de fullprof Cees Priem, een Zeeuw die teams kon smeden. Hij had nooit de beste renners, maar er was familiaire eenheid. Voskamp: ‘We waren het kleinere broertje van grote teams als Rabobank. We hadden de gunfactor.’ Ploeggenoot Rob Harmeling, nog zo’n TVM-renner met een Touretappe op zijn naam: ‘Bos en Priem waren bereid sportief risico te nemen. We waren een vrijbuitersploegje.’

Bos nodigde in de Tour gasten uit, vijf in een busje. Dat was destijds ongebruikelijk. Er mochten ook gasten mee in de auto van Priem. De relatiemarketing kende zijn hoogtepunt in de mosselparty op de rustdag van de Tour. Harmeling: ‘Die is nu nog befaamd.’ Arjan Bos, bij TVM de opvolger van zijn vader: ‘Iedereen was welkom. Pa kwam tweemaal drie dagen langs in de ronde. Met belangrijke gasten. Ik herinner me premier Lubbers.’

Na veertien jaar wielrennen, afgesloten met de voor Bos uiterst teleurstellende justitiële affaire over 104 onderschepte ampullen epo in de kofferbak van de Russische ploegarts Michailov, werd het in 2000 tijd voor schaatsen, goed voor nog eens veertien jaar sportsponsoring. Ad Bos wilde direct de beste hebben, ‘de keizer’, de Japanse sprinter Shimizu. Het werden vier Noord-Amerikanen. Bos senior zag niet veel in Gerard van Velde. Die werd in 2002 namens TVM wel olympisch kampioen op de 1.000 meter.

Toen was Ad Bos al met pensioen. Hij was de ultieme netwerker, die 7 miljoen euro bijeen belde voor de verbreding van de provinciale weg N37 tot snelweg A37. Het mantra was altijd: stijl, niveau en gezelligheid.

De kranten bleven bij Bos thuis op de mat vallen tot zijn dood, op 29 november. Het rantsoen dagbladen was toen gehalveerd, tot zes.