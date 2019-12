‘Baanbrekend’: rechter legt boete op voor rondzwervende kunstgraskorrels

Beeld ANP

Naar de uitkomst van deze zaak was dan ook met veel belangstelling uitgekeken door onder meer gemeenten, milieurorganisaties en bedrijven die vermalen autobanden verwerken tot de kenmerkende kunstgraskorrels die over honderden Nederlandse sportvelden liggen uitgestrooid.

De advocaat van Sportaal, Rob Oude Breuil, heeft geen goed woord over voor de uitspraak. Volgens hem zijn sportclubs en -beheerders door de uitspraak van de rechtbank vogelvrij verklaard. ‘Er hoeft maar een kwaadwillend persoon te zijn, die maakt wat foto’s van rondzwervende korrels op het sportcomplex en stuurt ze door naar het OM. Als club heb je dan een groot probleem.’

Op voorhand zei Oude Breuil dat een nadelige uitspraak van de rechter grote gevolgen kan hebben voor alle sportclubs met een veld van rubbergranulaat. ‘Volgt een veroordeling, dan hebben al die clubs een gigantisch probleem.’ De kans is groot dat Sportaal in beroep gaat tegen de uitspraak.

Zorgplicht

Door de veroordeling kunnen de beheerders van de velden - meestal zijn dat gemeenten - dus strafrechtelijk worden vervolgd voor korrels die naast de velden belanden. Deze beheerders hebben een wettelijke zorgplicht om bodemverontreiniging te voorkomen of, als het kwaad al is geschied, de gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken. Volgens de Rotterdamse rechtbank werd bij de Enschedese voetbalclub Vogido weliswaar twee keer per jaar geveegd rond de twee kunstgrasvelden en waren er maatregelen genomen om de verspreiding van korrels te beperken, maar was dit niet genoeg. Sportaal heeft daarmee in strijd met de zorgplicht gehandeld, aldus de Rotterdamse rechtbank.

Korrels van rubber bij de fabriek van bandenverwerker Granuband, waar rubberkorrels voor kunstgras worden gemaakt van autobanden. Beeld ANP

Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux diende in september 2017 een klacht in vanwege de korrels die bij Vogido naast de kunstgrasvelden terecht waren gekomen. Agenten zagen tijdens controles de korrels liggen tot 10 à 15 meter van de velden. Volgens het Openbaar Ministerie ontbraken er kantplanken rond de velden en schoonmaakborstels bij de uitgangen. De schoonloopvoorzieningen waren niet goed onderhouden, waardoor Sportaal volgens de aanklagers had kunnen weten dat sporten op deze velden tot milieuverontreiniging en aantasting van de bodem zou kunnen leiden.

Milieudelict

De rechtbank ging daarin mee en vindt dat het sportbedrijf zich aan een milieudelict schuldig heeft gemaakt: ‘Ook toen de verontreiniging zich voordeed, heeft zij niet alle vereiste maatregelen genomen om de daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor het milieu (verder) te beperken en ongedaan te maken’, aldus het vonnis.

Recycling Netwerk spreekt van een baanbrekend besluit en noemt de uitspraak ‘heel goed nieuws voor het milieu’. Volgens de milieuorganisatie kan de rechtszaak ‘verstrekkende gevolgen hebben voor de bijna tweeduizend kunstgrasvelden in Nederland die op dit moment bestrooid zijn met rubberkorrels.’

Volgens Oude Breuil is het voor clubs ondoenlijk om te zorgen dat alle duizenden korrels op het veld blijven liggen. ‘Ga maar naar het gemiddelde sportpark, daar liggen die korrels overal. Zelfs als je kantplanken rond het veld aanlegt, houd je het risico dat korrels buiten het veld belanden. En dan ben je dus strafrechtelijk aansprakelijk. Ik denk dat alle sportclubs in Nederland door dit vonnis zoiets hebben van: wat moeten we hier nu mee?’