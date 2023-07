In de podcast 'Reality check B&B Vol Liefde' praten Timo Harmelink, Marissa van Loon (rechts), Eva Essers (links) over de hitserie B&B Vol liefde. Beeld Joris van Gennip

Op een Amsterdamse kantoorvloer vol instagramwaardig meubilair, draait Marissa van Loon (29) haar Macbook om. Ze laat haar podcastcollega’s aan de vergadertafel een screenshot zien. Het scherm toont de eerste kennismaking tussen bed-and-breakfasteigenaar Martijn en vrijgezel Diana, die elkaar op straat in Thailand een hand en drie zoenen geven.

‘Martijn liep te zeuren over haar lengte’, zegt de podcastmaker. ‘Hij was opgelucht dat ze niet groter is dan hij. Maar kijk, dat is ze wél.’

‘Ál die mannen vinden dat de vrouwen te groot zijn’, zegt Eva Essers (26), rollend met haar ogen.

‘Dit was echt een goede aflevering’, constateert de 29-jarige Till Toxopeus. ‘Jan die jankend in bed ligt, Hans die weggaat, de nieuwe gast die plotseling binnenkomt bij Marian.’

Zomertraditie

Sinds drie jaar is Nederland een zomertraditie rijker. Een opmerkelijke traditie, zou je kunnen zeggen. Want in een seizoen dat om buitenleven draait, om terrassen, het strand, de camping, zitten anderhalf tot twee miljoen Nederlanders dagelijks een uur lang naar een realityprogramma te kijken. Binnen. En dan zijn er ook nog fans die er elke dag een podcast over maken, in een donkere, geluidsdichte studio, zoals hier bij de mensen van Reality check: B&B Vol Liefde. Daar luisteren dan weer gemiddeld 25 duizend mensen per aflevering naar.

In B&B Vol Liefde zoeken acht Nederlanders die een bed and breakfast in het buitenland hebben een nieuwe partner. Het programma wordt zeven weken lang uitgezonden op RTL4, via Videoland kunnen abonnees de afleveringen een week vooruit kijken. Het format is vergelijkbaar met Boer zoekt Vrouw, met het belangrijke verschil dat B&B Vol Liefde elke dag te volgen is. Het programma vraagt een grote tijdsinvestering van de kijkers, een beetje volgen kan niet. Het is een keuze om in te stappen, hartstochtelijk mee te leven en na zeven weken het B&B-universum te verlaten, de ogen knipperend tegen het felle zonlicht buiten.

Kijkers willen heel graag en heel veel over het programma praten. In het spoor van de uitzendingen is dan ook een waaiertje aan podcasts ontstaan waarin de lotgevallen van de deelnemers minutieus worden besproken. Veelal komen die wekelijks met een samenvatting, alleen die van Dag en Nacht Media is dagelijks. Het amalgaam van ironie en de bittere ernst waarmee de kleinste details worden besproken, is een hit. Op Spotify stond de podcast vorige week een paar dagen op nummer 1.

‘Het programma legt zo goed het menselijk ongemak bloot’, zegt Marissa van Loon (links). Beeld Joris van Gennip

‘Ik ga ermee naar bed en sta ermee op’, zegt Toxopeus. ‘Ik zit in meerdere appgroepen over B&B Vol Liefde, ook met vrienden die niets met onze podcast te maken hebben.’

Knalgroene CASA-shopper

De makers rouleren, elke dag ochtend schuiven er drie aan om de nieuwste aflevering te bespreken. Eerst houden ze een voorbespreking aan de vergadertafel, daarna hangen ze de donkere podcaststudio vol met zomerse parafernalia, omdat er ook gefilmd wordt. Uit een knalgroene CASA-shopper haalt Essers een parasolletje, over de tafel legt ze een plastic kleed met papayaprint. Boeddhabeeld erop – klaar.

‘De avond ervoor kijk ik de aflevering twee keer’, zegt ze. ‘De eerste keer maak ik alvast wat aantekeningen, een beetje luchtig. Dan kijk ik nog een keer, om te voorkomen dat ik iets mis.’

‘Het programma legt zo goed het menselijk ongemak bloot’, zegt Van Loon. Essers prijst de knulligheid. ‘Realityprogramma’s als Ex on the beach en Temptation Island zijn bombastisch, op sensatie gericht. In B&B Vol Liefde houden ze het klein, dicht bij de kern.’

‘Iedereen wil liefde, hè’, zegt Van Loon. ‘Dus als kijker gun je het Petri, je gunt het Martijn.’

De acht eigenaren zijn heel verschillend. Er zijn eigengereide vrouwen, zoals de oud-lerares Frans die een bed-and-breakfast in Zuid-Frankrijk heeft en een voormalige televisieproducent die een Frida Kahlo-esque imperiumpje runt in Spanje. De mannen zijn vaak wat ongemakkelijker. De Feyenoord-fan die in Thailand de Nederlandse bar Say Cheese uitbaat bijvoorbeeld, of de ietwat schuchtere b&b-eigenaar in de Ardennen.

‘Eigenlijk is dit programma ook een portret van de man in crisis’, zegt Timo Harmelink (29). Zowel bij de b&b-eigenaren als hun potentiële liefdes merkt hij een genderverschil. ‘De vrouwen zijn emotioneel volwassen en de mannen, nou ja, die zijn er gewoon.’

‘Mount Joy’

In vergelijking met voorgaande jaren gaat het meer over spiritualiteit. In Frankrijk runt een man een tantra-boerderij, ‘de cult’ in de woorden van de podcastmakers. Een 26-jarige Amsterdammer heeft in Spanje een berg naar zichzelf vernoemd, ‘Mount Joy’. Daar probeert hij ‘een community’ te bouwen. Harmelink ergert zich in toenemende mate aan de spirituele wijsheden van deze Joy. Neem de aflevering van vandaag, waarin de b&b-eigenaar tegen een vrouw vertelt dat hij minder probeert te ejaculeren, om zijn ‘creatie-energie’ niet te verliezen. ‘Soms maakt het me zo boos dat ik de aflevering even moet stilzetten’, zegt de podcastmaker. ‘Dan ga ik alle onzin factchecken.’

In de twee b&b’s gaat het veel over ‘mannelijke en vrouwelijke energie’. ‘Dat stoort me aan het spirituele gebeuren: het ademt progressiviteit, maar eigenlijk denken deze mensen heel conservatief over de rol van mannen en vrouwen.’ Dat zegt ook iets over Nederland anno nu, vreest hij. Het programma weerspiegelt dit jaar de groei van ‘wellness rechts’, de spirituele beweging gericht op individueel geluk die een opkontje kreeg door de covidpandemie. Dus ja, dat maakt het óók interessant.

Op de burelen van Dag en Nacht wordt soms de vergelijking met de Tour de France gemaakt, eveneens een zomerevenement waarin je je helemaal kunt verliezen. ‘Elke dag hebben de renners weer een nieuwe kans’, zegt Toxopeus. ‘Zoals de b&b-eigenaren elke dag weer een kans hebben om te scoren.’

‘Het verschil is wel dat B&B geen wedstrijd is’, lacht Van Loon. ‘Alleen voor ons is het topsport.’