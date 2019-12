Aziz al H. beloofde ‘dingen die niemand van zijn leven heeft gezien’

Syriër Aziz al H. wordt van oorlogsmisdrijven verdacht. Al H. werd in 2018 het Amsterdamse debatcentrum De Balie herkend door landgenoten die zeiden te weten van zijn jihadistische verleden. Beeld Aurélie Geurts

De van oorlogsmisdrijven verdachte ‘Balie-Syriër’ Aziz al H. heeft in een afgetapt gesprek aangekondigd dat hij, zodra hij een Nederlands paspoort zou hebben, Nederland en Europa versteld zou doen staan met ‘dingen die niemand van zijn leven heeft gezien’. Het is een van de redenen waarom justitie de rechter dinsdag vroeg hem voorlopig vast te houden op de terroristische afdeling in de gevangenis van Vught.

De gevluchte Syriërs Aziz al H. (33) en zijn broer Fatah (42) werden in het najaar van 2018 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de terroristische beweging Jabhat al Nusra in Syrië, en van het plegen van oorlogsmisdrijven. Eerder was Aziz al H. in het Amsterdamse debatcentrum De Balie herkend door landgenoten die zeiden te weten van zijn jihadistische verleden. Het strafonderzoek leidde ertoe dat Aziz’ ex-vriendin, journalist Ans Boersma, begin dit jaar Turkije werd uitgezet.

Dinsdag vond een voorbereidende zitting plaats over de vraag of de broers vast moeten blijven zitten. Justitie citeerde uit afgetapte gesprekken in de auto en de woning van de verdachten die pas onlangs zijn vertaald. Niet eerder was in deze zaak de indruk gewekt dat een van de verdachten ook plannen zou hebben om in Nederland een daad te plegen.

Volgens advocaat Peter Plasman is de wijze waarop justitie uit de afgetapte gesprekken citeert ‘uitermate suggestief’ en had zijn cliënt Aziz geen plannen voor ‘een aanslag of iets dergelijks’. In het afgeluisterde gesprek gaat de daad die ‘generaties grijze haren zal bezorgen’ volgens de advocaat over het boek dat Aziz al H. op dat moment in de pen had. Dat had de werktitel ‘Jihadistische beweging voor modernisering en verandering’.

‘De toekomst is alleen voor de moslims die geofferd hebben en met hun bloed hebben betaald’, zegt Aziz al H. in het gesprek over de inhoud van zijn boek. ‘Europa is in achteruitgang en wij in vooruitgang.’ Volgens Plasman wilde Aziz wachten met de publicatie tot hij zijn paspoort binnen had, zodat de voor Nederlanders mogelijk schokkende inhoud geen gevolgen zou hebben voor zijn verblijfspapieren.

Dat vindt zijn advocaat een logische verklaring voor de uitspraak ‘ik wacht even tot ik de Nederlandse nationaliteit heb’. ‘Als je een aanslag wil plegen, ligt het niet voor de hand dat je daarmee wacht tot je je paspoort hebt’, aldus Plasman.

De rechter bepaalde dinsdag dat de broers voorlopig vast blijven zitten. De zaak wordt waarschijnlijk pas in 2021 inhoudelijk behandeld. Het proces verloopt stroef doordat justitie naar eigen zeggen geen onderzoek ter plekke kan doen, vanwege het ontbreken van een rechtshulprelatie.

De Volkskrant deed dit voorjaar in Syrië wel navraag naar de gebroeders Al H. Elf omwonenden van een gevangenis van Jabhat Al Nusra vertelden toen dat zij hebben gezien hoe Fatah al H. daar arrestanten afvoerde naar het cellencomplex. Een van de gevangenen was een gedeserteerde kolonel van het Syrische leger die nooit meer levend is teruggezien.