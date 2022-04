Aziatische hoornaar gezien in vier provincies, maar volgens kenners geen reden tot paniek

Een Aziatische hoornaar onthoofdt een bij. Beeld ANP / Science Photo Library

Hoewel de Aziatische hoornaar voor mensen ongevaarlijk is, slaat het platform Stop Invasieve Exoten sinds de eerste ontdekking in 2017 steevast alarm. Het platform waarschuwt voor schadelijkheid van exoten voor natuur, gezondheid, milieu of economie. Sommige exoten (zoals de Amerikaanse rivierkreeft of de halsbandparkiet) kunnen invasief worden door een gebrek aan natuurlijke vijanden. Andere natuurkenners beschouwen de komst van een nieuweling meer op z’n ecologische betekenis en gevolgen.

De Aziatische hoornaar, een stukje kleiner dan de hier algemenere Europese hoornaar, komt in Vlaanderen en Frankrijk veel meer voor. Daar valt het beest de honingbijen van imkers aan, die de honingopbrengst zien teruglopen. Daarom is de hoornaar opgenomen op de Unielijst van de EU-exotenverordening en moeten alle lidstaten het dier bestrijden.

In Nederland is de Aziatische hoornaar voor het eerst waargenomen in 2017, op Schouwen-Duiveland. De laatste maanden zijn Aziatische hoornaars waargenomen in Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het gaat om zogeheten koninginnen die eind vorig jaar zijn uitgevlogen en bevrucht zijn, de winter overleefd hebben en nu nesten aan het bouwen zijn. In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de opsporing, de provincie doet de de bestrijding.

‘Probleem voor imkers verwaarloosbaar’

Volgens Theo Zeegers van het Kenniscentrum insecten EIS is het probleem voor Nederlandse imkers verwaarloosbaar, ‘zeker in vergelijking met twaalf andere problemen die er rond honingbijen zijn’. Zeegers erkent dat in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje wel degelijk problemen zijn gerezen rond de Aziatische hoornaar, maar hij verwacht in elk geval voor de komende vijf jaar geen gevaar voor Nederland.

‘De hoornaar zit hier, en zal niet verdwijnen, ook al omdat het insect in Vlaanderen massaal aanwezig is,’ zegt Zeegers. ‘Het is dan ook niet toevallig dat de hoornaar opduikt in de zuidelijke provincies. Maar daar zal het - een uitzondering daargelaten – voorlopig bij blijven.’

De kans dat een burger een Aziatische hoornaar tegenkomt, is volgens Zeegers klein. ‘Het is een zeer zeldzaam insect in ons land. Behalve wanneer je in Terneuzen woont, of een paar andere plekken waar ze zijn opgedoken, zoals Eindhoven of Maastricht.’ Gevaar voor de mens bestaat er ook nauwelijks: de Aziatische hoornaar is niet agressief en heeft zijn nesten meestal hoog in bomen, waardoor contact met de mens ook minder vaak voorkomt.

Volgens Zeegers zouden overheid en media er verstandig aan doen te communiceren dat de Aziatische hoornaar hier niet meer zal verdwijnen, en dat de burger ermee moet leren omgaan. Een nest verstoren kan de beesten aanzetten tot een aanval op de indringer. Zeegers: ‘Dus met een Black & Decker door een heg gaan en een nest kapot maken, is geen goed idee. Maar dat is het ook al niet bij wespen of andere insecten die kunnen steken.’