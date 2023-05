Aziatisch-Nederlandse talenten in de schijnwerpers gezet bij uitreiking eerste Pan Asian Awards

Schrijver en journalist Haroon Ali, winnaar van de Rising Star Award. Beeld Jessy Wong

De prijzen zijn in het leven geroepen door de organisatie Pan Asian Collective (PAC) om aandacht te geven aan de grote verscheidenheid aan Aziatisch-Nederlands talent in dit land. ‘Nederlanders met een Aziatische achtergrond komen vaak eenzijdig in beeld, terwijl de werkelijkheid veel diverser is’, stelt de oprichter en directeur van het collectief, Hui-Hui Pan. ‘Wanneer schuift er bijvoorbeeld een expert van Aziatisch-Nederlandse komaf bij een talkshow aan tafel? Nauwelijks. Ze zijn er niet, wordt vaak gezegd. En dat is jammer, want er zijn juist heel veel Aziatisch-Nederlandse professionals die vanuit hun expertise en ervaring een verrijkend perspectief kunnen bieden.’

Daarom werd een lijst van dertig Aziatisch-Nederlandse uitblinkers in verschillende sectoren opgesteld. Daaruit selecteerde de jury, die bestaat uit politicus Mei Li Vos, schaatser Kai Verbij en digitaal strateeg Ilyaz Nasrullah, negen finalisten verdeeld over drie categorieën.

Componist Joey Roukens. Beeld Armando Ello

In de eerste categorie, voor ‘dromenjagers die met lef en doorzettingsvermogen tot volle bloei zijn gekomen’, kreeg componist Joey Roukens de Pan Asian Award. Hij behoort de grootste Nederlandse componisten van zijn generatie, aldus de jury. Hij combineert pop, jazz, klassiek en is nergens bang voor. Hij schrijft grote orkestwerken, blues en kerstliedjes. Die grensdoorbrekende kwaliteit was voor de jury reden de prijs aan Roukes toe te kennen. ‘We gaan ervan uit dat Roukens net zo’n household name in de Nederlandse muziek wordt als Vrienten, Sweelinck en Andriessen.’

Biomedisch ingenieur Dan Jing Wu. Beeld Armando Ello

De Pan Innovasion Award werd uitgereikt aan biomedisch ingenieur Dan Jing Wu. Het PAC wil daarmee de pioniers naar voren halen die met hun vernieuwingen bijdragen aan een duurzamere wereld. Wu werkt aan een alternatief voor borstimplantaten, ontwikkeld uit het eigen borstweefsel van vrouwen die een borstamputatie hebben gehad. ‘Het nazorgtrajact van borstkanker moet beter’, vindt de ingenieur, die ook modeontwerper is en een eigen tassenlijn heeft. ‘Wu is een voorbeeldige innovator, want zij richt zich eerst op de mens en pas dan op de technologie’, schrijft de jury over haar.

Winnaar van de Rising Star Award is journalist en schrijver Haroon Ali. Hij schrijft al langere tijd voor onder meer de Volkskrant, maar heeft zich de laatste jaren steeds meer geprofileerd als stem van de lhbti’ers in Nederland met een migratieachtergrond. In 2020 debuteerde hij met het boek Half, waarin hij zijn identiteitsstrijd en coming-out beschrijft in een gescheiden gezin met een Pakistaanse vader en een Nederlandse moeder. In 2022 maakte hij de documentaire Het M-woord over homoseksualiteit en de islam. Die werd onderscheiden met de journalistieke prijs De Tegel. ‘Haroon Ali’s verhaal heeft erg veel indruk gemaakt op ons. Zijn durf en lef zijn iets waar wij en vele anderen van kunnen leren’, vindt de jury. ‘Hij is een rolmodel voor velen die hetzelfde meemaken, maar zichzelf niet kunnen en mogen zijn.’

Aan de prijzen is vooralsnog geen geldbedrag verbonden. ‘Dit is de eerste editie en het gaat nu vooral om de zichtbaarheid. Maar we hopen wel te groeien en de Pan Asian Awards jaarlijks te kunnen toekennen’, aldus PAC bestuurslid en -woordvoerder Giovanna Chen.