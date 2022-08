Azerbeidzjan en Armenië geven elkaar de schuld van oplaaien gevechten rond Nagorno-Karabach

Een militair spoort landmijnen op bij de stad Sjoesja in Nagorno-Karabach. Beeld Anadolu Agency via Getty

Bij die zes weken durende oorlog moesten de Armeniërs grote delen van Nagorno-Karabach prijsgeven, nadat Azerbeidzjan een grootscheeps offensief was begonnen om het gebied weer in handen te krijgen. De gevechten kostten aan ruim zesduizend mensen het leven, terwijl tienduizenden Armeniërs op de vlucht werden gejaagd.

Sindsdien houden ongeveer tweeduizend Russische militairen toezicht op de naleving van het staakt-het-vuren, vooral langs de Latsjin-corridor, een smalle strook land die Nagorno-Karabach verbindt met Armenië. De meest recente gevechten, waarbij twee Armeense soldaten en een Azerbeidzjaanse militair om het leven kwamen, speelden zich af rond die strategische corridor. Als de Azerbeidzjaanse troepen die weten af te sluiten, heeft Nagorno-Karabach geen toekomst meer.

Onenigheid om bestand

Aanleiding voor de gevechten is onenigheid over de uitvoering van het bestand, waarbij Armenië opdracht kreeg zijn troepen weg te halen uit het gebied. Armenië heeft inmiddels ruim drieduizend man teruggetrokken, maar de Azerbeidzjaanse autoriteiten vinden dat ook de lokale Armeense eenheden, die zich de ‘Defensiemacht van Nagorno-Karabach’ noemen, uit het gebied moeten vertrekken.

De Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev belooft al jaren dat zijn troepen Nagorno-Karabach zullen heroveren op de Armeniërs, die begin jaren negentig honderdduizenden Azeri’s uit het gebied verjoegen en de onafhankelijkheid uitriepen. Sinds de gevechten in 2020 zijn tienduizenden Azeri’s teruggekeerd naar de op de Armeniërs heroverde gebieden, maar Azerbeidzjan is erop gebrand de hele enclave weer in handen te krijgen.

Ondanks de aanwezigheid van Russische troepen klagen beide partijen vrijwel dagelijks over kleine en ernstiger schendingen van de afspraken. Zo zouden de Azeri’s voortdurend pogingen doen de bestandslinie stiekem te verschuiven ten koste van de Armeense bevolking. Azerbeidzjaanse troepen trokken in maart op naar een aantal dorpen langs de bestandslinie en riepen de Armeense bevolking met luidsprekers op de koffers te pakken. Om de achtergebleven bevolking langs de rand van de enclave het leven zuur te maken, sluit Azerbeidzjan van tijd tot tijd ook de gastoevoer af.

Diplomatieke regeling

In november 2020 spraken de twee partijen af dat het bestand vijf jaar zou duren. In die tijd zouden ze een diplomatieke regeling voor het conflict moeten vinden, maar er zit geen enkele vooruitgang in de besprekingen. Azerbeidzjan heeft ook weinig haast: het land beschikt over grote gas-en olievoorraden. Met de opbrengsten daarvan heeft het zijn strijdkrachten de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt, onder met Turkse drones. Die speelden een doorslaggevende rol in het conflict in 2020.

In vergelijking met Azerbeidzjan heeft Armenië veel beperktere financiële mogelijkheden. De Armeense regering maakt zich ook zorgen dat Moskou steeds meer wordt afgeleid door de oorlog die het tegen Oekraïne is begonnen. Die ondergraaft bovendien het morele beroep van Rusland op Azerbeidzjan om zich te onthouden van nieuwe pogingen de enclave weer in handen te krijgen, zodat verjaagde Azeri’s naar het gebied kunnen terugkeren.