Azc in de achtertuin stemt omwonenden niet negatiever over asielopvang, integendeel

Jongeren zetten tenten op bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit protest tegen het volgens hen onmenselijke asielbeleid. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het kabinet heeft grote moeite om voldoende opvangplekken te vinden, mede doordat gemeenten huiverig zijn voor de reactie van bewoners. Maar wie eenmaal een asielzoekerscentrum in de buurt heeft, heeft daar volgens onderzoeksbureau I&O minder moeite mee.

Bijna driekwart van de azc-omwonenden die in september 2022 zijn ondervraagd, zou bij een referendum aangeven dat ze een azc in de buurt ‘acceptabel’ vinden. 43 procent zou daarbij wel voorwaarden willen stellen. Als Nederlanders zonder azc wordt gevraagd wat ze zouden vinden van een opvang vlakbij hun huis, noemt slechts 55 procent dit acceptabel.

Omwonenden van azc’s zijn sinds de grote vluchtelingenstroom van 2015 ook niet negatiever geworden. Ze zeggen iets minder vaak dat ze het leuk of interessant vinden, maar vinden het vaker noodzakelijk. Wel zouden ze meer voorwaarden stellen dan in 2015.

Het regeringsstandpunt om nagenoeg alleen oorlogsvluchtelingen op te vangen, kan rekenen op steun van 61 procent van de Nederlanders. 22 procent wil een strenger beleid, waaronder vooral aanhangers van rechtse partijen. 6 procent vindt het kabinet te streng.

Meer verdeling heerst er over de vraag waar asielzoekers moeten worden opgevangen, aldus een peiling van Ipsos in april. Bijna de helft vindt dat er niet meer azc’s bij moeten komen, een krappe derde van wel. De meeste overeenstemming bestaat over een tweede aanmeldcentrum buiten Ter Apel. Hier is 51 procent het (zeer) mee eens, 22 procent niet.