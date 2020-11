Azarkan krijgt scherpe kritiek in Paty-debat: ‘U zakt door de ondergrens’

Farid Azarkan (DENK) tijdens het debat over de moord op Samuel Paty.

Kort na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty nam imam Ismail Abou Soumayyah het initiatief voor de petitie die een verbod op godslastering bepleitte. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemde het 'ziek’ dat Azarkan het nu voor hem opneemt. Een voorbeeld van ‘wegkijken’, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

Volgens Azarkan toonden de moslimorganisaties die het initiatief voor de petitie namen juist dat ze goed geïntegreerd zijn in Nederland. De petitie is inmiddels 120 duizend keer ondertekend. ‘Ze maken gebruik van een traditie die hier is opgebouwd. Maar nu het moslims zijn die het doen, zeggen wij: u bent af’, zei Azarkan in het debat over de vrijheid van meningsuiting dat de Tweede Kamer vandaag voert. Paty werd vermoord omdat hij een Mohammed-cartoon in de klas had besproken.

‘Zo’n petitie, kort na een terreuraanslag, als mensen in rouw zijn’, hekelde Kees van der Staaij (SGP). ‘Op zo’n moment moet je gewoon even je mond houden.’ Volgens Azarkan was dat ‘uitsluiting op grond van timing’. Maar SP-Kamerlid Peter Kwint noemde timing in dit geval ‘nogal relevant’. Azarkan: ‘U zegt dus eigenlijk: op zo’n moment moet je even niks willen. Onbegrijpelijk.’

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik stoorde zich niet aan het gebruikte middel, maar aan de inhoud. ‘Het punt is niet de petitie, maar het feit dat die het niet opneemt voor de leraar.’ Azarkan zei dit ‘niet zo zwart-wit’ te zien en zich ‘nog eens in de inhoud te willen verdiepen’. Hij benadrukte ook dat hij zelf de petitie niet had ondertekend.

Volgens Dilan Yesilgöz (VVD) was de timing ‘welbewust gekozen’ en diende Azarkan de inhoud te verwerpen. Van Toorenburg, die zei ‘witheet’ te zijn: ‘Nu de discussie over godslastering oprakelen, is opnieuw een mes in de rug!’ Gert-Jan Segers (ChristenUnie): ‘U zegt eigenlijk: de moordenaar had een punt.’

Azarkan noemde die conclusie ‘stuitend’. Hij vond dat hij voldoende afstand van de misdaad nam. ‘Maar volgens u niet op de juiste wijze.’ Segers: ‘Als u het nu over blasfemie wilt hebben, zakt u door de ondergrens.’ PVV-leider Geert Wilders beet Azarkan toe: ‘U bewijst moslims geen dienst vandaag.’ Waarop Azarkan reageerde: ‘Nu neemt het debat een wel heel vreemde wending. Ik krijg adviezen van Wilders over hoe ik moslims een dienst kan bewijzen.’