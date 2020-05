AZ wil CL-ticket van Ajax, KNVB zwicht niet

Dani de Wit (AZ) kijkt toe hoe Lisandro Martinez (Ajax) over zijn rug buitelt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

AZ heeft protest aangetekend bij de Europese bond Uefa, omdat de club zich als nummer 1 beschouwt in de door corona voortijdig afgebroken eredivisie. AZ stond op dat moment tweede, op doelsaldo, maar won de twee onderlinge wedstrijden van Ajax. AZ oordeelt dat in een dergelijk uitzonderlijk geval het meten van het onderling resultaat een beter beeld geeft van de krachtsverhoudingen dan het doelsaldo. De KNVB riep na de afgebroken competitie geen kampioenen en degradanten uit, maar moest wel clubs inschrijven voor de Europese toernooien. Daarbij is Ajax aangemerkt als ‘kampioen’, vanwege dat betere doelsaldo.

Volgens Quotenet, de website van zakenblad Quote, heeft AZ jurist Karim Aachboun op de zaak gezet om een procedure te starten. De KNVB is van het protest op de hoogte, aldus woordvoerder Jaap Paulsen. De bond moest voor 25 mei aan de Uefa doorgeven welke clubs de Europese startbewijzen voor volgend seizoen ontvangen. Dat is gebeurd. Ajax in de Champions League, al is daaraan de voorwaarde verbonden dat de winnaar van de huidige, eveneens gestaakte Champions League zich eveneens via de nationale competitie plaatst. Anders speelt Ajax één voorronde. Verder: AZ, voorronde Champions League. Feyenoord Europa League. PSV en Willem II voorronde Europa League.

Volgens Paulsen heeft de KNVB aan AZ laten weten dat het ingeleverde lijstje ongewijzigd blijft. ‘Voor de Uefa moest de verdeling van de Europese tickets gebeuren op basis van sportiviteit, objectiviteit en transparantie. We hebben daarvoor de ranglijst aangehouden en Ajax staat bovenaan.’ In Nederland is het doelsaldo in het betaald voetbal beslissend, bij gelijke stand in punten na afloop van de competitie. Uefa-bestuurslid Michael van Praag denkt dat de kans voor AZ op een succesvolle procedure klein is. ‘De Uefa houdt vast aan de opgave van de KNVB, als die volgens de regels is gebeurd.’