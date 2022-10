AZ pakt koppositie in eredivisie weer na eenvoudige zege bij Utrecht

AZ-speler Mayckel Lahdo (rechts) komt te laat om een doelpoging van Arthur Zagre van FC Utrecht te voorkomen. Toch won de club uit Alkmaar. Beeld ANP

Zo bleef AZ, als enige club, ook na negen speelronden ongeslagen in de competitie. Zeven keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld, tegen FC Twente en NEC. Het zijn indrukwekkende cijfers voor de ploeg die simpelweg beter was dan Utrecht, de tegenvallende nummer negen van de eredivisie.

In een zonovergoten Galgenwaard troffen twee ambitieuze clubs elkaar, waarbij de ene, AZ, duidelijk verder is dan de ander, Utrecht. Ook in de onderlinge confrontatie, zondagmiddag. AZ voetbalde makkelijker dan de thuisploeg Utrecht, dat toch vooral met een lange bal op spits Bas Dost tot iets probeerde te komen, maar niet gevaarlijk werd.

AZ, daarentegen, controleerde het spel en voetbalde zich een aantal keer onder de druk van Utrecht uit, zoals het dit seizoen al vaker liet zien veel voetballend vermogen in de ploeg te hebben, met Tijjani Reijnders en Jordy Clasie als regisseurs die het ritme bepalen. Heel veel kansen leverde het echter niet op voor rust.

Bij een van de eerste vlotlopende aanvallen na ongeveer een kwartier dacht Utrecht op voorsprong te komen. De mee opgekomen rechtsback Klaiber schoot de bal vanaf de achterlijn tegen de arm van de glijdende Kerkez aan. Gözübüyük wees naar de stip, waarna de VAR de scheidsrechter op andere gedachten wist te brengen. Geen strafschop.

AZ, startend zonder de niet geheel fitte dan wel geblesseerde aanvallers Karlsson, Pavlidis en Evjen, had veel de bal, maar werd nauwelijks dreigend tot Myron van Brederode, de vervanger van Karlsson die op de bank begon, na een halfuur optimaal profiteerde van zwak ingrijpen van Klaiber.

De Utrecht-verdediger kopte een lange bal, al dan niet verblind door de zon, matig weg. Van Brederode pikte de bal op, dribbelde naar binnen en deponeerde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek.

Met eigenaar Frans van Seumeren als aanjager probeert Utrecht al jaren de nationale top aan te vallen. Maar met AZ troffen de Domstedelingen een club die dat structureel veel beter lukt. Sterker nog, door de overwinning nam AZ weer de koppositie over van Ajax. De Alkmaarders hebben 23 punten, Ajax 22. In Alkmaar hebben ze het liever over een topvier, in plaats van de traditionele topdrie.

Utrecht, in de tweede helft voetballend richting de fanatieke Bunnikside, drong na rust een korte periode aan en was via de ingevallen Zagre dichtbij de gelijkmaker, maar moest toch vooral zien dat het weinig in te brengen had tegen AZ.

25 minuten voor tijd verdubbelde Yuki Sugawara de voorsprong voor de bezoekers, door de bal op knappe wijze hard in de kruising te schieten: 0-2. Zo boekten de Alkmaarders een relatief makkelijke overwinning en mag het zich voor de tweede week op rij koploper van de eredivisie noemen. Daar kon ook een doelpunt van de ingevallen Sylla, diep in blessuretijd, niks meer aan veranderen.