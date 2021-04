Avondprikken in Utrecht: ‘Middenin de nacht waren we ook gegaan’

Henk en Tini de Groot uit Nieuwegein worden gevaccineerd op de priklokatie van de GGD in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het echtpaar De Groot uit Nieuwegein, beiden 69 jaar oud, behoort tot de tweehonderd personen die op de eerste avondopenstelling van een Nederlandse vaccinatielocatie tussen acht uur ’s avonds en middernacht worden gevaccineerd. In zichtbaar opperbeste stemming staan zij te wachten voor de afscheidingswanden, waarachter zij zo gezamenlijk geprikt zullen worden.

‘Het zou ons zo geruststellen als wij dat spuitje hebben gehad, we kunnen niet wachten. Mijn man heeft een hartoperatie gehad’, vertelt Tinie de Groot. ‘Toen wij vrijdag online zagen dat mensen van ons geboortejaar welkom waren, hebben we meteen gebeld.’ Ze zijn vooral content dat ze snel terecht konden, dat de zon al onder is, maakt ze niet uit. ‘Midden in de nacht waren we ook gegaan.’

Overcapaciteit GGD

De GGD regio Utrecht vaccineert de komende weken op proef ook ’s avonds. Om te onderzoeken of zij zo meer mensen kunnen vaccineren als, vanaf naar verwachting volgende maand, de vaccinleveringen flink toenemen.

Nu springt vooral de overcapaciteit van de GGD in het oog. In de gigantische hal zijn van de 22 beschikbare ‘priklijnen’ er slechts vier in gebruik. Ook met de grote afbeeldingen van zonnebloemen op de muren lukt het niet enige sfeer te brengen in de helverlichte, grotendeels ongebruikte ruimte.

Directeur Jaap Donker van GGD regio Utrecht kan niet wachten tot die vaccins in grote aantallen gaan binnenstromen en dan eindelijk alle priklijnen kunnen draaien. ‘Ik zou het liefst dag en nacht willen vaccineren. We hebben een heel leger prikkers klaarstaan.’

Veel animo voor avondprikken

Dat er animo is voor de avondopenstelling is de GGD-directeur al meteen duidelijk. De late tijdslots vullen zich moeiteloos.

Per week ziet Donker bovendien de doelgroep jonger worden: de vaccinatiestrategie loopt grotendeels van oud naar jong. Steeds minder gegadigden voor een prik steunen nu op een rollator, wachtend voor de administratiehokjes waar ze hun papierwinkel moeten tonen. Nu inmiddels ook de zestigers aan de beurt zijn, lopen meer en meer van zijn klanten met ferme passen door de hal.

Maar niet allemaal. Voor degenen die slecht ter been zijn, zijn de afstanden in de uitgestrekte Jaarbeurshallen net te fors. ‘Wat een route, het lijkt de Vierdaagse wel’, puft een 69-jarige vrouw uit Vleuten als ze eindelijk de stoel heeft bereikt waarop ze gaat worden geprikt. Haar 68-jarige buurman die mee is, helpt haar uit haar jas. Dat het avond is, maakt ze niet uit. ‘Ik moet gewoon dat spuitje krijgen.’

Avondklok trotseren

Anderen vinden de avondopenstelling wel bijzonder. ‘Dit is echt een uitje, we mogen straks de avondklok trotseren’, glunderen Piet en Trijnie Hartingsveldt uit Maartensdijk, beiden 69 jaar oud.

Van Gerard (69), eigenaar van café Het Weerbericht, mag het vaccineren wel de hele nacht doorgaan. ‘Dan kan mijn café snel weer open.’

Een 72-jarige vrouw uit Maarssen daarentegen zegt dat ze liever al in bed had gelegen. ‘Voor mij is dit te laat', zegt ze met een wat vermoeide blik in haar ogen. ‘Maar ik wilde niet meer wachten, ik ga me zoveel veiliger voelen met die prik.’

GGD-callcenter

GGD-directeur Donker ziet het tevreden aan. ‘Ik zie blije mensen en enthousiast personeel.’ De medewerkers van het GGD-callcenter hebben het soms moeilijker, vertelt hij. ‘De meest gestelde vraag is er: ben ik al aan de beurt? Het is voor ons lastig dat de overheid allerlei doelgroepen heeft ingesteld en veel mensen niet begrijpen tot welke ze horen. Soms horen onze mensen dan schrijnende verhalen. Maar wij mogen niet iedereen een prik geven, hoe graag we dat ook willen. En soms worden mensen dan heel boos.’

Soms raakt bovendien het callcenter overbelast. Zoals afgelopen weekend. Toen had het RIVM veel uitnodigingsbrieven op de bus gedaan, en had eveneens een nieuwe doelgroep kwetsbaren (onder meer personen met ernstig overgewicht) gehoord dat ze een afspraak kon maken.

‘Er waren ook technische storingen’, vertelt Donker. ‘Lange wachttijden zijn voor mensen heel frustrerend. Gelukkig maken steeds meer mensen een afspraak via de website.’

17 miljoen bondscoaches

Natuurlijk gaan er dingen mis. ‘Maar er gaan ook dingen goed’, beklemtoont Donker. Hij voelt zich, met andere partijen in de vaccinatie-operatie, soms net ‘het nieuwe Nederlands elftal met 17 miljoen bondscoaches’. ‘Iedereen wil elke avond over ons zijn mening geven op tv. Ik heb niet het gevoel dat dat bijdraagt aan de rust rond zo’n campagne.’

Daarbij wil Donker toch zelf ook een duit in het meningenzakje doen: dat Nederland zijn vaccinatiecampagne soms ‘overorganiseert’, wat een vlotte uitvoering in de weg kan staan. Zo zijn er volgens hem te veel artsen voorgeschreven per vaccinatielocatie. ‘Die plekken zijn met name in minder dichtbevolkte gebieden lastig in te vullen, als we bijvoorbeeld 24 uur per dag zouden willen vaccineren.’

Na de prik moeten de vers gevaccineerden verplicht een kwartier rust nemen. Dat doen ze in een naastgelegen hal met lange rijen van elkaar afgeschermde zitjes.

Uit een hoek klinkt daar gelach en geklets. Verpleeghuismedewerker Roos Peek (31) heeft er haar neef getroffen, ook net gevaccineerd. ‘Wat een toeval. En wat leuk om weer eens ’s avonds buitenshuis zo gezellig te kunnen bijpraten’, glundert ze. ‘Prima, dat avondprikken. Alleen de hapjes en drankjes ontbreken nog.’