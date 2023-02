Avondklok in Paramaribo, politie sluit binnenstad af na bestorming parlement en rellen

Betogers bekogelen het parlementsgebouw met stenen. Beeld AFP

In Paramaribo geldt inmiddels tot 06.00 uur zaterdagochtend (10.00 uur in Nederland) een avondklok en worden inwoners opgeroepen zich ‘niet op straat te begeven’. De autoriteiten riepen winkels op ook zaterdag gesloten te blijven.

Enkele duizenden demonstranten verzamelden zich vrijdagmiddag voor een protest tegen de regering. De betogers eisten onder meer het vertrek van president Santokhi. Het protest liep uit de hand toen een aantal demonstranten over de hekken van het parlementsgebouw klom. De Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws spreekt van een ‘bestorming’ en beschrijft hoe betogers ramen van het gebouw ingooiden en andere vernielingen aanrichtten.

Ook zouden journalisten zijn bedreigd. Volgens Starnieuws is een auto van een Surinaamse journalist in brand gestoken. Inmiddels zouden er op meer plekken in Paramaribo rellen zijn uitgebroken. Ook zijn er meldingen gedaan van plunderingen, onder meer bij een tankstation in de stad. Op beelden die de Surinaamse nieuwssite Waterkant deelt is te zien hoe een man probeert een vrachtwagen vol militairen in brand te steken.

Op sociale media gaan beelden rond van het uit de hand gelopen protest. Daarop is te zien hoe betogers rondlopen achter de hekken van het parlementsgebouw. Op de grond liggen glasscherven en hekwerk is geforceerd. Er zou brand hebben gewoed en de lobby zou zijn vernield. Mogelijk ging het om tientallen mensen die de Nationale Assemblee binnendrongen.

De politie heeft met traangas en losse flodders geschoten om de betogers weer terug te dringen. Betogers gooiden bloempotten naar de politie. Volgens lokale media zijn meerdere mensen onwel geworden en is zeker één persoon gewond geraakt.

Druk van het IMF

De betogers waren naar het parlementsgebouw gekomen om te demonstreren tegen plannen van de regering. De onrust ontstond toen de regering vorige week aankondigde drastisch te willen snijden in de hoge subsidies op brandstof en elektriciteit. Santokhi en zijn ministers staan onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat Suriname helpt bij het saneren van zijn torenhoge staatsschuld,

Economische en financieel bevindt Suriname zich al een paar jaar in een uitzichtloze situatie. De vorige, zeer corrupte, regering onder leiding van Desi Bouterse liet de staatskas leeg achter. Santokhi beloofde beterschap, maar maakt die belofte tot nu toe niet waar. De inflatie in het kleinste land van Zuid-Amerika lijkt niet meer te beteugelen. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen.

In een persconferentie omstreeks 21.30 uur Nederlandse tijd liet Santokhi weten dat er ‘politie en legereenheden’ op weg waren naar plekken in Paramaribo waar het nog steeds onrustig was. Ook in het weekend zal het leger in de stad aanwezig zijn, kondigde hij aan. ‘Om de samenleving, de rechtsstaat en de democratie te beschermen.’ De regering richt een speciale eenheid op die mensen gaat opsporen die het parlement zijn binnengedrongen en zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme.

Betogers nog niet tevreden

Santokhi beloofde ook de komende dagen in gesprek te gaan met belangengroepen die hadden opgeroepen tot de demonstraties. Maar hij waarschuwde de bevolking ook zich ‘niet te laten gebruiken door groepen die een andere agenda hebben.’ Dat lijkt een toespeling op de felle kritiek van politici uit de oppositie, met name van de NDP van oud-president Bouterse, op de afbouw van subsidies op onder andere brandstof.

Vorig jaar braken er in de zomer al meerdere protesten uit waarna president Santokhi beloofde om corruptie en vriendjespolitiek aan te pakken. Maar de betogers vinden ruim een half jaar later dat er niet genoeg is gebeurd. Bovendien is de economische situatie nog steeds slecht.

Sociale media moeilijk bereikbaar

WhatsApp, Facebook en Instagram zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag moeilijk bereikbaar in Suriname, meldt ANP-correspondent Annelies Brinkman vanuit Paramaribo. Wie de websites van de sociale media probeert te bezoeken, krijgt een foutmelding. Ook bekende Surinamers als kickbokser Jairzinho Rozenstruik (bijnaam Bigi Boy) melden de storing op Twitter. Dat platform lijkt nog wel te werken. Met een VPN-verbinding, die de locatie van de gebruiker verbergt, zijn de sociale media nog wel bereikbaar.

NetBlocks, een organisatie die kritisch bericht over internetcensuur, wijt de problemen aan een door de regering ingestelde blokkade van sociale media. Hier is geen bewijs voor.