Avondklok in Antwerpen en horeca dicht om 23 uur

Bijna verlaten winkelstraten en toeristische locaties in de binnenstad van Antwerpen. Er zijn weer meer coronamaatregelen vanwege het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen. Beeld ANP

Een officieel besluit is er nog niet, maar dat wordt zo snel mogelijk genomen, aldus Cathy Berx, de gouverneur van de provincie Antwerpen. ‘Deze maatregelen hebben tot gevolg dat we ons sociaal leven de komende vier weken drastisch moeten reorganiseren’, aldus Berx in Vlaamse media.

De maatregelen kwamen maandagavond nog bovenop de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van België, eerder die dag. De inwoners van de stad Antwerpen moeten vanaf woensdag hun sociale contacten flink terugschroeven: een gezin mag nog nauw contact hebben met maximaal vijf andere volwassenen. Kinderen onder de twaalf jaar worden niet meegerekend.

België hoopt zo de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen te beteugelen. ‘We zijn erg bezorgd’, zei premier Sophie Wilmès. ‘Het doel is duidelijk: een volledige lockdown vermijden. We willen de situatie onder controle houden en zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.’

Dat betekent dat de ‘sociale bubbel’ waarin mensen zich bewegen, de komende vier weken niet mag veranderen. Mensen mogen ook niet meer samen winkelen en er kunnen maximaal tien gasten worden uitgenodigd op feestjes en bruiloften. Hierbij zullen ze een mondkapje moeten dragen. Daarnaast wordt ook het aantal mensen dat op een evenement mag komen teruggeschroefd. Op dit moment mogen tweehonderd personen binnen en 400 personen buiten aanwezig zijn, het plan was om dat per 1 augustus te verdubbelen. Nu wordt dat aantal juist gehalveerd.

De afgelopen weken steeg het aantal besmettingen in België flink. Bijna 55 procent van alle nieuwe besmettingen komt uit de provincie Antwerpen. Dat begon in de stad Antwerpen, maar breidde zich als een olievlek uit over de randgemeenten. Daarom werd de ‘sociale bubbel’ daar afgelopen weekeinde al teruggeschroefd van vijftien naar tien – en nu verscherpt de Nationale Veiligheidsraad dat nog eens naar vijf.

Absurditeiten vermijden

Het dragen van een mondkapje is sinds zaterdag in het hele land verplicht op drukke openbare plaatsen, zoals markten, drukke winkelstraten en openbare gebouwen. Op sociale media circuleerden dit weekeinde lijsten van Antwerpse straten waar het gebod zou gelden, maar burgemeester De Wever ging niet over tot het benoemen van specifieke straten of wijken. ‘Het is niet zinvol om een mondmasker te dragen als u om 12 uur ’s nachts uw hond uitlaat, terwijl er verder niemand op straat is’, zei hij in de krant De Morgen. ‘We willen absurditeiten vermijden.’

Wie uit eten wil gaan, of op een terras wil zitten, zal zijn gegevens moeten achterlaten. Aan tafel mag het mondkapje af, maar als men naar het toilet gaat, moet het weer even op. Het delen van een glas of waterpijp is verboden, en tussen middernacht en 7 uur ’s morgens mag er geen alcohol worden verkocht.

De maatregelen doen pijn in de horeca, waar uitbaters net als in Nederland maandenlang geen cent hebben kunnen verdienen. Net nu het weer een beetje begon aan te trekken, regent het in Antwerpen annuleringen. Zo had tapasrestaurant El Puerto aan de Waalsekaai zondag 90 procent afzeggingen. ‘Ik blijf met 40 kilo mosselen zitten’, zegt eigenaar Franky Verlackt tegen dagblad De Standaard. ‘Het probleem is dat men iedereen bang maakt. Ze maken van ons het Bergamo van België. Dan is het heel moeilijk om er weer bovenop te komen.’