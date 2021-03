Avondklok blijft naar verwachting tot eind maart, kabinet durft versoepelen nog niet aan

Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte zaterdagmiddag bij het Catshuis. Beeld ANP

Wel komt er mogelijk ruimte voor enkele kleinere versoepelingen, zoals het sporten voor volwassenen in de buitenlucht en de zwemlessen voor kinderen. Ook wordt gekeken naar het maximum aantal bezoekers voor de grote winkels. Die winkels zijn nu zeer beperkt in hun ruimte door de regel dat slechts één persoon per verdieping mag worden toegelaten. Er is nog niets definitief besloten. Maandag is er eerst nog een overleg van het kabinet.

De volgende stappen die het kabinet zelf liefst zou nemen zijn het intrekken van de avondklok, versoepelingen in het hoger onderwijs en opening van de terrassen in de horeca. Het ziet er echter naar uit dat daar pas eind maart sprake van zal zijn.

Dat is volgens verwachting. In de afgelopen dagen lieten premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid al doorschemeren dat de kans op versoepelingen klein is. Hoewel het langzaam maar zeker de goede kant op gaat met de vaccinaties en steeds meer ouderen beschermd raken, vindt het Outbreak Management Team het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen nog altijd te hoog. Er moeten in de komende weken eerst nog veel 70-plussers worden gevaccineerd voordat daar waarschijnlijk echte verlichting komt.

Ook speelt mee dat de jongste versoepelingen, voor de middelbare scholen, de contactberoepen en de winkels, pas een paar dagen van kracht zijn. Het kabinet wil eerst het effect daarvan afwachten voordat tot nieuwe grote stappen wordt besloten. De persconferentie van komende maandag komt daarvoor te vroeg.

Verkiezingen

Die persconferentie is een week vervroegd vanwege de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart. Die laatste dagen voor de stembusgang moeten niet in het teken van corona komen te staan, besloot het kabinet eerder. Tijdens de drie verkiezingsdagen zal wel soepel worden omgegaan met de avondklok: wie na 21.00 uur nog op straat is na het stemmen (de lokalen zijn tot 21.00 uur open) of om getuige te zijn van het tellen van de stemmen, hoeft geen boete te vrezen.

Besluiten over de maatregelen zijn nog niet definitief. Maandag is er nog een crisisoverleg van het kabinet. Daarna geven premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge weer een persconferentie.