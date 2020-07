‘Avocadolf’: hoe een Duitse kok een extreemrechtse corona-ontkenner werd

De veganistische kok Attila Hildmann, die zich tegen de Duitse coronamaatregelen keert, spreekt medio juli aanhangers toe in Berlijn. Beeld EPA

Voor de zoveelste keer stond de Duitse veganistische topkok Attila Hildmann afgelopen weekeinde voor het Rijksdaggebouw in Berlijn te schreeuwen door een luidspreker. ‘Als ik Rijkskanselier was’, brulde hij, ‘dan zou ik de doodstraf voor Volker Beck opnieuw invoeren door in de publieke ruimte zijn ballen te vertrappen.’

Om dit citaat op waarde te kunnen schatten is het goed te weten dat Volker Beck een voormalig politicus van de Duitse Groenen is, dat de politieke functie ‘Rijkskanselier’ sinds 1945 niet meer bestaat en dat de laatste Adolf Hitler heette.

Extreem-rechts

Hildmann geldt als een van de aanvoerders van de Duitse anticoronabeweging, die niet per se groter, maar wel een tikje extremer is dan het Nederlandse ‘viruswaanzin’, omdat zich steeds meer mensen uit extreem-rechtse kringen bij het protest aansluiten.

Een mediapersoonlijkheid is Hildmann in Duitsland al jaren. Op jonge leeftijd vergaarde hij een fortuin aan gelikt betitelde kookboeken als Vegan for Fun. Toen de Volkskrant hem in 2013 sprak, werd hij ‘de Duitse Jamie Oliver’ genoemd. Overigens zegt Hildmann in dat interview dat hij aan politiek een broertje dood heeft. Dat is zeven jaar later wel anders.

De socialemedia-accounts waarop Hildmann zich voor een miljoenenpubliek tot voor kort als goeroe van het plantaardige eten etaleerde, zijn geblokkeerd vanwege hun extremistische inhoud.

Hoe wordt een bekende kok in een paar maanden een volleerd complotdenker? Want Hildmann trekt werkelijk alle complottheoretische registers wijd open: hij gaat tekeer tegen 5G, tegen vaccinaties, tegen ‘chemtrails’, Bill Gates, maar ook tegen George Soros – op sociale media zou hij ook allerlei antisemitische taal hebben uitgeslagen.

Heldenepos

Goed, een tikkeltje excentriek was Hildmann ook vroeger al, en misschien ook een klein beetje grootheidswaanzinnig. De jongen die als baby door zijn Turkse ouders ter adoptie was vrijgegeven en werd opgenomen door een Berlijns paar, maakte van zijn levensverhaal een soort heldenepos. Als kind gepest, als puber het verkeerde pad gekozen, maar door fitness en veganisme in het reine gekomen met zichzelf en de wereld. Tot de komst van het coronavirus, zo lijkt het.

Hildmann zelf zei in mei tegen Die Zeit dat het kwam door een YouTube-filmpje dat hij dit voorjaar zag, waarop straathonden uit Wuhan worden afgemaakt uit angst dat ze het virus zouden kunnen verspreiden – Hildmann is een groot dierenvriend. Dat heeft hem de ogen geopend, zegt hij zelf.

Anderen zeggen: Hildmann is geradicaliseerd; ze vermoeden dat het komt door de stress, doordat zijn bedrijf genaamd Attila Hildmann Empire door corona veel inkomsten misloopt. Waarop Der Spiegel grapte dat hij het toch had moeten weten: The empire strikes back.

Maar nu Hildmann politici begint te bedreigen, valt er steeds minder te lachen. Volker Beck van de Groenen heeft aangifte gedaan wegens belediging, opruiing en het aanzetten tot misdaad. Ook het OM onderzoekt nu of Hildmann moet worden vervolgd voor het verheerlijken van het nationaalsocialisme. Zo zei hij zaterdag dat ‘Hitler een zegen was vergeleken met communist, zionist en satanist Merkel.’

Op sociale media leverde dat Hildmann een nieuwe bijnaam op: ‘Avocadolf’.